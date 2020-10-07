iPhone 12 geliyor: 13 Ekim Apple etkinliğinde neler tanıtılacak?

iPhone 12 tanıtım tarihi duyurusu için meraklı bekleyiş dün akşam saatlerinde sona erdi. Apple, resmi kanallar aracılığıyla 13 Ekim'de düzenleyeceği özel etkinliğin tarihini açıkladı. Buna göre etkinlik, 13 Ekim Salı günü TSİ 20:00'da düzenlenecek ve Apple'ın en yeni ürünleri sahneye çıkacak. Tabi buradaki sahneye çıkacak deyimi, bu yıl için gerçek bir sahneye çıkışa dönüşmeyecek. Zira koronavirüs salgını yüzünden 13 Ekim 2020 Apple etkinliği online olarak düzenlenecek. Peki Apple etkinlikte neler tanıtacak? iPHONE 12 AİLESİ Şüphesiz ki bu etkinliğin en dikkat çeken ürünü iPhone 12 ailesi olacak. Etkinlikte iPhone 12'nin tanıtılmama ihtimali yok gibi. İddialar ise iPhone 12 modellerinin bu yıl dört modelden oluşacağından yana. Bu modeller, 5,4 inçlik iPhone 12 Mini, 6,1 inçlik iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max olacak gibi görünüyor. Dört model arasından ise iPhone 12 Mini ilgi çekiyor. Bu modelin iPhone SE 2020 ile 1. nesil iPhone SE arasında bir boyutla geleceği düşünülüyor. OLED ekran ise bu kez tüm iPhone 12 modellerinde kullanılacak deniliyor.

iPhone 12'nin özellikleri ise iPad Air 4'e çok benzer. Belki 'birisi tablet birisi iPhone, ne alaka?'' diyebilirsiniz ancak bu yıl iPhone 12'de kullanılacak işlemci ilk kez bir iPhone'dan önce bir iPad'de kullanıldı. Bu işlemcinin adı Apple A14 Bionic. Testlerde iyi bir performans verdiği söylenen Apple A14 Bionic'in yanında 5G modemin de yer alacağı öngörülüyor. Böylece iPhone ailesi, 5G desteğine sahip olacak. Üstelik söylentiler, dört modelin de 5G desteğiyle geleceği yönünde. Yani iPhone 12 modellerinde 4G-5G ayrımı söz konusu değil. Fakat 5G teknolojisinde bir fark olabileceği düşünülüyor. Pro modellerde daha hızlı bir 5G teknolojisinin kullanılacağı iddia ediliyor. iPhone 12 Pro modellerinden bahsetmişken, bu modellerin bir ayrımının daha olacağı belirtiliyor. Bu ayrım, iddialara göre LiDAR tarayıcının ta kendisi. Söylentilere bakılırsa iPhone 12 Mini ve iPhone 12, tıpkı iPhone 11'de olduğu gibi çift kamera desteğiyle gelecek. Ancak iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, üç kameranın yanında bir de LiDAR tarayıcı desteğine sahip olacak. Böylece üç kameranın yanına küçük bir yuvarlak daha eklenecek. LiDAR tarayıcının özellikle artırılmış gerçeklik teknolojileri konusunda önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor. iPhone 12 kutusundan ise EarPods kulaklığın ve şarj adaptörünün çıkmayacağı belirtiliyor.

SÖYLENTİLERE GÖRE İPHONE 12 FİYATLARI İddialara göre iPhone 12 modelleri şöyle fiyatlandırılacak:

iPhone 12 Mini 64 GB - 649 dolar / 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar

iPhone 12 64 GB - 749 dolar / 128 GB - 799 dolar / 256 GB - 899 dolar

iPhone 12 Pro 128 GB - 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB - 1.299 dolar

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar Peki etkinlikte sadece iPhone modelleri mi tanıtılacak? Görünüşe bakılırsa Hayır! AİRPODS STUDİO AirPods Studio ismi, gerek sızıntı kaynakları gerekse de Apple konusunda analiz yapan birçok kişi tarafından sıklıkla dile getirildi. Apple'ın kablosuz kulak üstü kulaklığı olacağı söylenen AirPods Studio'nun bu etkinlikte tanıtılması neredeyse kesin gibi. Kulaklığın sade bir tasarımla ve Aktif Gürültü Engelleme teknolojisiyle geleceği dile getiriliyor. Geçtiğimiz gün Bloomberg'te yayınlanan bir haber ise Apple'ın farklı markaların kablosuz kulaklıklarını Apple Store'lardan kaldırmaya başladığını göstermişti. Bu hareket de AirPods Studio'nun gelecek hafta tanıtılacağının bir kanıtı olabilir.