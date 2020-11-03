iPhone 12 gibi: Huawei Nova 8 SE özellikleri ile ortaya çıktı!

Huawei Nova 8 SE için ilk görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Huawei'nin yeni akıllı telefonu için beklentiler zaten yoğunlaşmıştı. Huawei'nin paylaştığı afiş ile birlikte telefonun arka tasarımı da karşımıza çıktı. Şimdi ise bir sızıntı kaynağı, Huawei Nova 8 SE'ye ait olduğunu söylediği bazı görüntüler paylaştı.
Twitter'da ortaya çıkan fotoğraflara göre Huawei Nova 8 SE iPhone 12 ile benzer bir tasarım diline sahip olacak. Tıpkı iPhone 12 gibi köşeli tasarımla geleceği görülen Huawei Nova 8 SE, arka tarafında ise iPhone 12'nin kamera adacığına benzer bir arka kamera kurulumu ile gelecek. Ancak bu noktada dört arka kamera ile karşılaştığımızı görüyoruz. Yapılan sızıntılar ise fotoğraflar ile sınırlı değil.
华为nova8 SE真机一览，船新的直角边框+矩阵四摄设计，7.46mm/178g确实很轻薄啊[吃瓜] pic.twitter.com/2uFc39SsLd— Digital Chat Station (@StationChat) November 3, 2020
iPhone 12 tasarımındaki Nova 8 SE özellikleri için de sızıntı kaynaklarının aktardığı bazı bilgiler var. Buna göre Huawei Nova 8 SE, 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ OLED bir ekran ile gelecek ve iPhone 12'den farklı olarak damla çentik sunacak. Bu çentikte telefonun 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunacak. Arka tarafındaki kameralar ise 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olarak sıralanacak.
MediaTek Dimensity serisi bir işlemciyle geleceği belirtilen Nova 8 SE, 8 GB RAM ve 66W hızlı şarj destekli 3.800 mAh değerinde bir pil ile piyasaya çıkacak. Tabi tüm bunların sızıntı kaynağının iddiası olduğunu belirtelim. Huawei Nova 8'in tanıtım tarihi ise 5 Kasım.
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