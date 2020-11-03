iPhone 12 gibi: Huawei Nova 8 SE özellikleri ile ortaya çıktı!

Huawei Nova 8 SE için ilk görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Huawei'nin yeni akıllı telefonu için beklentiler zaten yoğunlaşmıştı. Huawei'nin paylaştığı afiş ile birlikte telefonun arka tasarımı da karşımıza çıktı. Şimdi ise bir sızıntı kaynağı, Huawei Nova 8 SE'ye ait olduğunu söylediği bazı görüntüler paylaştı.

İPHONE 12 BENZERİ HUAWEİ NOVA 8 SE GELİYOR

Twitter'da ortaya çıkan fotoğraflara göre Huawei Nova 8 SE iPhone 12 ile benzer bir tasarım diline sahip olacak. Tıpkı iPhone 12 gibi köşeli tasarımla geleceği görülen Huawei Nova 8 SE, arka tarafında ise iPhone 12'nin kamera adacığına benzer bir arka kamera kurulumu ile gelecek. Ancak bu noktada dört arka kamera ile karşılaştığımızı görüyoruz. Yapılan sızıntılar ise fotoğraflar ile sınırlı değil.

HUAWEİ NOVA 8 SE ÖZELLİKLERİYLE DE KARŞIMIZA ÇIKTI

iPhone 12 tasarımındaki Nova 8 SE özellikleri için de sızıntı kaynaklarının aktardığı bazı bilgiler var. Buna göre Huawei Nova 8 SE, 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ OLED bir ekran ile gelecek ve iPhone 12'den farklı olarak damla çentik sunacak. Bu çentikte telefonun 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunacak. Arka tarafındaki kameralar ise 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olarak sıralanacak.