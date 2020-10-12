iPhone 12 hakkında önemli noktalara değinen yeni sızıntı!

Apple iPhone 12 tanıtımı için artık hazır. Çok değil, bir gün sonra iPhone 12 modelleriyle tanışacağız. Buna rağmen iPhone 12 sızıntıları tam gaz sürüyor. Bu iddialardan biri de daha önce Apple ve iPhone modelleri hakkında birçok sızıntıya imza atan Max Weinbach'tan geldi.

İPHONE 12 MİNİ ÇENTİĞİ KÜÇÜLTEBİLİR

Max Weinbach, PineLeaks adındaki Twitter hesabı aracılığıyla iPhone 12 modelleri hakkında bazı bilgiler paylaştı. Weinbach paylaştığı bilgilerde iPhone 12 modellerinin kameralarına, pil ömrüne ve Face ID yüz tanıma sistemine odaklandı. İlk olarak iPhone 12 Mini hakkında bilgiler veren ünlü isim, yeni iPhone'ların "Dinamik bölgeleme algoritması" ile geleceğini söylüyor. Bu algoritma, söylenenlere bakılırsa Face ID'nin daha hızlı çalışmasını sağlayacak. 5,4 inçlik iPhone 12 Mini'de ise daha küçük bir çentik yer alacak. Daha iyi dizayn edilmiş TrueDepth kamera sistemi bu çentikte bulunacak. En azından kaynağın iddiası bu yönde.

İPHONE 12 İLE MAKRO KAMERA MI GELİYOR?

iPhone 12 modelleri için gündeme gelen diğer bir iddiaya göre, tüm iPhone 12 modelleri geliştirilmiş optik zoom'dan yararlanacak. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro ise optik yakınlaştırma konusunda benzer bir iyileştirme ile gelecek. Ayrıca yüzde 35'e kadar daha geniş diyafram açıklığı sunması beklenen ultra geniş açılı kameraların bir makro kamera gibi görev yapması mümkün olabilir.