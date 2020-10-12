iPhone 12 hakkında önemli noktalara değinen yeni sızıntı!

Apple iPhone 12 tanıtımı için artık hazır. Çok değil, bir gün sonra iPhone 12 modelleriyle tanışacağız. Buna rağmen iPhone 12 sızıntıları tam gaz sürüyor. Bu iddialardan biri de daha önce Apple ve iPhone modelleri hakkında birçok sızıntıya imza atan Max Weinbach'tan geldi.
Max Weinbach, PineLeaks adındaki Twitter hesabı aracılığıyla iPhone 12 modelleri hakkında bazı bilgiler paylaştı. Weinbach paylaştığı bilgilerde iPhone 12 modellerinin kameralarına, pil ömrüne ve Face ID yüz tanıma sistemine odaklandı. İlk olarak iPhone 12 Mini hakkında bilgiler veren ünlü isim, yeni iPhone'ların "Dinamik bölgeleme algoritması" ile geleceğini söylüyor. Bu algoritma, söylenenlere bakılırsa Face ID'nin daha hızlı çalışmasını sağlayacak. 5,4 inçlik iPhone 12 Mini'de ise daha küçük bir çentik yer alacak. Daha iyi dizayn edilmiş TrueDepth kamera sistemi bu çentikte bulunacak. En azından kaynağın iddiası bu yönde.
iPhone 12 modelleri için gündeme gelen diğer bir iddiaya göre, tüm iPhone 12 modelleri geliştirilmiş optik zoom'dan yararlanacak. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro ise optik yakınlaştırma konusunda benzer bir iyileştirme ile gelecek. Ayrıca yüzde 35'e kadar daha geniş diyafram açıklığı sunması beklenen ultra geniş açılı kameraların bir makro kamera gibi görev yapması mümkün olabilir.
The new Ultra Wide is definitely getting a larger aperture, which will result in significantly improved Low Light performance across the board. Again, pay attention to the 12 Pro Max.— Pine (@PineLeaks) October 11, 2020
İddia kaynağının son bilgisi ise iPhone 12 pil ömrü konusunda. Söylenilene göre 5,4 inçlik iPhone 12 Mini formu dolayısıyla iPhone 11'in pil ömrüne yaklaşamayacak. Ancak iyi haber şu; iPhone 12 Pro modellerinin iPhone 11 Pro modellerine göre 1 saat daha fazla pil ömrü sunacağı öngörülüyor.
iPhone 12 iddiaları Apple'ın etkinliğine dair merakları daha da artırmış durumda. Apple'ın etkinlikte iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone tanıtması bekleniyor. Bakalım Apple yarın akşam bize bir sürpriz yapacak mı?
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