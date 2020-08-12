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iPhone 12 için BeiDou hamlesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2020 12:12 | Son Güncelleme

Apple Çin ile olan bazı sorunları sonunda aşmayı başardı. Görünen o ki iPhone 12 ile birlikte Çin’de önemli bir atılım gerçekleşecek.

iPhone 12 için BeiDou hamlesi

Akıllı telefon pazarının önemli üreticilerinden biri olan Apple nihayet Çin’le olan bazı sorunları aşmayı başarmış durumda. Malum Çin ve ABD arasında yaşanan ticari gerilimden en çok etkilenen isimlerden birisi de Apple olmuştu.

Apple için Çin’de işler zaten çok kolay değildi. Bilindiği üzere Çin’de pek çok yasal sorun bulunuyor. Bu durum sadece Apple için değil, Google ve Samsung gibi diğer üreticiler için de geçerli. Son raporlara bakacak olursak, Apple engellerin bazılarını aşmayı, başarmış durumda.

APPLE BEİDOU'DAN İZİN ALDI

Apple uzun bir süredir Çin’deki kullanıcılarına elle tutulur bir navigasyon deneyimi sunamıyordu. Tahmin edilebileceği üzere bu durumun temel nedeni Çin’deki katı kurallardı. Apple yaptığı uzun görüşmeler sonucunda BeiDou’nun navigasyon bilgilerinin kullanım iznini almayı başardı. En azından sızdırılan bilgiler bu yönde.

Bu durum Türkiye’deki kullanıcılar için herhangi bir önem arz etmiyor. Lakin Çin’deki kullanıcılar açısından hayli önemli bir hamle diyebiliriz. Apple bu hamlesiyle birlikte Çin’deki müşteri kitlesini de önemli bir oranda arttırabilir.

Dipnot olarak hatırlatalım. iPhone 12 bu yılın son çeyreğinde resmiyet kazanacak. Apple 4 farklı yeni iPhone modelini pek çok ülkede eş zamanlı olarak satışa sunmayı planlıyor.

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