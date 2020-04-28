iPhone 12 koronavirüs kurbanı!

iPhone'lar her yıl eylül ayında tanıtılır. Bu Apple'ın bir geleneğidir. Fakat bu gelenek bu yıl bozulabilir. Zira, koronavirüs nedeniyle üretim sürecinde yaşanan aksamalar gecikmelere neden olmuş durumda. Bu da ürünün yani iPhone 12'nin çıkış tarihini etkileyecek gibi duruyor. Bunu Wall Street Journal'ın son raporu da doğruluyor.

iPHONE 12 ERTELENİYOR MU?

Wall Street Journal, koronavirüsün iPhone 12'yi erteleyeceğini söylüyor. WSJ'nin raporuna göre Apple'ın tedarikçilerin ve üretim hattındaki işletmelerin koronavirüs nedeniyle zor günler yaşaması, yeni iPhone modellerinin üretiminde de aksamalara neden oldu. Bu aksamalar sonucu 1 aylık bir gecikme yaşanacağı da kesin gibi. Yani, daha fazlası da olabilir.

STOK SORUNLARI YAŞANABİLİR

Apple normalde yaz aylarına girdiğimizde yeni iPhone'ların üretimini de başlatır ve böylece yeni iPhone modelleri Eylül'de hazır olurlar. Fakat WSJ'nin raporuna göre bu yıl bu süreç değişime uğrayacak. Rapora göre Apple Temmuz-Eylül döneminde üretime başlayacak. Yani yeni iPhone Eylül ayında tanıtılsa bile stok sorunlarının giderilmesi, sipariş sürecinde sorun yaşanmaması için biraz daha beklemek zorunda kalınacak.

