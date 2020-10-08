HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 12 kutusundan şarj adaptörü çıkmayacak mı? iPhone şarj adaptörü kutulardan kalkıyor mu?

iPhone 12 kutusundan şarj adaptörü çıkmayacak mı? iPhone şarj adaptörü kutulardan kalkıyor mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

iPhone 12 kutusundan şarj adaptörünün çıkmama ihtimali güçlendi. Peki yaklaşık olarak haziran ayından beri yapılan sızıntılarla ortaya çıkan bu ihtimal, nasıl ortaya çıktı? Hepsinden önemlisi iPhone 12'de gerçekleşebilir mi?

iPhone 12 kutusundan şarj adaptörü çıkmayacak mı? iPhone şarj adaptörü kutulardan kalkıyor mu?

iPhone 12 ile tanışmamıza artık birkaç gün kaldı. Zira Apple'ın 13 Ekim Salı günü düzenleyeceği etkinlikte 4 yeni iPhone modeli tanıtacağı söyleniyor. Bu modeller iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak sıralanacak. Ancak yeni iPhone'lardan daha da dikkat çeken bir durum var. O da iPhone 12 kutusundan şarj adaptörünün çıkmaması ihtimalinin ta kendisi.

iPHONE 12 KUTUSUNDAN ŞARJ ADAPTÖRÜ ÇIKMAYACAK İDDİASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Tomsguide'ın haberine göre, iPhone 12 kutusuna dair iddialar, ilk olarak haziran ayında yayınlanan bir haber ile gündeme geldi. MacRumors'un Barclays analistlerine dayandırdığı haberinde, iPhone 12 kutusundan şarj adaptörünün çıkmayacağı iddia edildi. Bu haberi ise ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo takip etti. Kuo, Apple'ın yeni iPhone modellerinin 20W hızlı şarjı destekleyeceğini söyleyerek, iPhone 12 kutularından bir adaptör çıkmayacağını iddia etti. Bu da yeni bir iPhone 12 satın alırken, bir de şarj adaptörü için ekstra ücret ödemek gerekebileceğini gösterdi. Bu iddialar sonrası, söylentiler deyim yerindeyse çığ gibi büyüdü. Apple ise yayınladığı bir anket ile söylentilerin ayyuka çıkmasına neden oldu.

APPLE ANKETTE ESKİ ŞARJ ALETLERİNİ SORDU

Apple, yayınladığı ankette kullanıcılara 'Eski iPhone şarj aletinizi ne yapıyorsunuz?'' diye sordu ve 8 farklı şık sundu. iPhone 12 kutusuna dair çıkarım sağlayabilecek bu şıklar aşağıdaki gibiydi;

  • Yakın bir tanıdığıma verdim.
  • Geri dönüştürdüm.
  • Kaybettim.
  • Hiç çalışmıyor / sıklıkla sorun çıkarıyor.
  • Hala evde kullanıyorum.
  • Hala dışarıda kullanıyorum.
  • Duruyor ama kullanmıyorum.
  • Eski iPhone'umla birlikte sattım veya takas ettim.

    APPLE WATCH SERİES 6 VE SE SÖYLENTİLERİ GÜÇLENDİRDİ

    Apple'ın iPhone 12 anketi, şarj adaptörüne yönelik olduğu için birçok kişi tarafından 'kanıt' olarak değerlendirildi. Daha sonra ise Apple'ın iPhone 12 kutusundan bir aksesuarı daha çıkartacağı iddia edildi. Bu aksesuar ise Apple'ın uzun bir zamandır kutudan eksik etmediği EarPods kulaklığıydı. Yani son söylentiler, hem şarj adaptörünün hem de EarPods kulaklığın iPhone 12 kutusundan çıkmayacağını iddia ediyordu. Time Flies etkinliğinde tanıtılan Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE akıllı saatlerinin kutularından da şarj adaptörünün çıkmaması söylentileri güçlendirdi.

Apple Watch Series 6

PEKİ NEDEN?

Bunun en büyük nedeni Time Flies etkinliğinde de Apple'ın da söylediği üzere plastik atık sorunundan mümkün olduğunca kurtulmak istenmesi. Apple her yıl yaklaşık 80-100 milyon arasında iPhone satışı yapıyor. Her kutudan da bir adaptör çıkıyor. Bu da ciddi bir plastik kullanımı ve çevresel atık anlamına geliyor. İkinci neden ise maliyet. Ekstra olan bu iki aksesuarın kutudan çıkması Apple tarafında maliyetlerin azalmasına neden olacak. Bunu Xiaomi'nin telefon kutularına kulaklık koymamasına benzetebiliriz. Böylece daha uygun fiyatlı bir iPhone görmemiz mümkün olabilir ya da 5G maliyeti yüzünden daha da pahalanması beklenen iPhone 12 modellerinin fiyatı iPhone 11 serisi ile aynı kalabilir.

SALI GÜNÜ BELLİ OLACAK

iPhone 12 kutusundan şarj adaptörünün çıkmaması ihtimali gördüğünüz üzere hayli güçlenmiş bulunuyor. Bu durum bazı kullanıcılar tarafından şimdiden tepki toplamış durumda. Fakat Apple'dan bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. Bu yüzden konuşulan ihtimalin sadece iddialardan ve söylentilerden kaynaklı olduğunu bir kez daha belirtelim. Bu ihtimalin kesin olup olmadığı ise Salı akşamı TSİ 20:00'da belli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Instagram Reels'a üç yeni özellik daha!Instagram Reels'a üç yeni özellik daha!
Hafta sonu hava nasıl olacak?Hafta sonu hava nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz parlamentosundan Huawei’ye “gizli ilişki” suçlaması
Huawei'ye şok suçlama!
Boeing astronotu Christopher Ferguson Starliner uçuşundan çekildi
Gelecek yıl ailem için önemli dedi, tarihi uçuştan istifa etti!
Instagram Reels'a üç yeni özellik daha!
Instagram Reels'a üç yeni özellik daha!
EBA tablet satışlarını arttırdı
EBA ile deyim yerindeyse hayata döndüler! Satışları arttı
Google Story alanında ben de varım dedi
Google'dan hikayeler kararı! Tıpkı Instagram'a benzeyecek
Google Chrome güvenliği arttırdı
Google Chrome'a yeni güncelleme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.