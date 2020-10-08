iPhone 12 kutusundan şarj adaptörü çıkmayacak mı? iPhone şarj adaptörü kutulardan kalkıyor mu?

iPhone 12 ile tanışmamıza artık birkaç gün kaldı. Zira Apple'ın 13 Ekim Salı günü düzenleyeceği etkinlikte 4 yeni iPhone modeli tanıtacağı söyleniyor. Bu modeller iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak sıralanacak. Ancak yeni iPhone'lardan daha da dikkat çeken bir durum var. O da iPhone 12 kutusundan şarj adaptörünün çıkmaması ihtimalinin ta kendisi.

iPHONE 12 KUTUSUNDAN ŞARJ ADAPTÖRÜ ÇIKMAYACAK İDDİASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Tomsguide'ın haberine göre, iPhone 12 kutusuna dair iddialar, ilk olarak haziran ayında yayınlanan bir haber ile gündeme geldi. MacRumors'un Barclays analistlerine dayandırdığı haberinde, iPhone 12 kutusundan şarj adaptörünün çıkmayacağı iddia edildi. Bu haberi ise ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo takip etti. Kuo, Apple'ın yeni iPhone modellerinin 20W hızlı şarjı destekleyeceğini söyleyerek, iPhone 12 kutularından bir adaptör çıkmayacağını iddia etti. Bu da yeni bir iPhone 12 satın alırken, bir de şarj adaptörü için ekstra ücret ödemek gerekebileceğini gösterdi. Bu iddialar sonrası, söylentiler deyim yerindeyse çığ gibi büyüdü. Apple ise yayınladığı bir anket ile söylentilerin ayyuka çıkmasına neden oldu.