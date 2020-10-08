iPhone 12 kutusundan şarj adaptörü çıkmayacak mı? iPhone şarj adaptörü kutulardan kalkıyor mu?

iPhone 12 ile tanışmamıza artık birkaç gün kaldı. Zira Apple'ın 13 Ekim Salı günü düzenleyeceği etkinlikte 4 yeni iPhone modeli tanıtacağı söyleniyor. Bu modeller iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak sıralanacak. Ancak yeni iPhone'lardan daha da dikkat çeken bir durum var. O da iPhone 12 kutusundan şarj adaptörünün çıkmaması ihtimalinin ta kendisi.
Tomsguide'ın haberine göre, iPhone 12 kutusuna dair iddialar, ilk olarak haziran ayında yayınlanan bir haber ile gündeme geldi. MacRumors'un Barclays analistlerine dayandırdığı haberinde, iPhone 12 kutusundan şarj adaptörünün çıkmayacağı iddia edildi. Bu haberi ise ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo takip etti. Kuo, Apple'ın yeni iPhone modellerinin 20W hızlı şarjı destekleyeceğini söyleyerek, iPhone 12 kutularından bir adaptör çıkmayacağını iddia etti. Bu da yeni bir iPhone 12 satın alırken, bir de şarj adaptörü için ekstra ücret ödemek gerekebileceğini gösterdi. Bu iddialar sonrası, söylentiler deyim yerindeyse çığ gibi büyüdü. Apple ise yayınladığı bir anket ile söylentilerin ayyuka çıkmasına neden oldu.
Apple, yayınladığı ankette kullanıcılara 'Eski iPhone şarj aletinizi ne yapıyorsunuz?'' diye sordu ve 8 farklı şık sundu. iPhone 12 kutusuna dair çıkarım sağlayabilecek bu şıklar aşağıdaki gibiydi;
Apple'ın iPhone 12 anketi, şarj adaptörüne yönelik olduğu için birçok kişi tarafından 'kanıt' olarak değerlendirildi. Daha sonra ise Apple'ın iPhone 12 kutusundan bir aksesuarı daha çıkartacağı iddia edildi. Bu aksesuar ise Apple'ın uzun bir zamandır kutudan eksik etmediği EarPods kulaklığıydı. Yani son söylentiler, hem şarj adaptörünün hem de EarPods kulaklığın iPhone 12 kutusundan çıkmayacağını iddia ediyordu. Time Flies etkinliğinde tanıtılan Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE akıllı saatlerinin kutularından da şarj adaptörünün çıkmaması söylentileri güçlendirdi.
Bunun en büyük nedeni Time Flies etkinliğinde de Apple'ın da söylediği üzere plastik atık sorunundan mümkün olduğunca kurtulmak istenmesi. Apple her yıl yaklaşık 80-100 milyon arasında iPhone satışı yapıyor. Her kutudan da bir adaptör çıkıyor. Bu da ciddi bir plastik kullanımı ve çevresel atık anlamına geliyor. İkinci neden ise maliyet. Ekstra olan bu iki aksesuarın kutudan çıkması Apple tarafında maliyetlerin azalmasına neden olacak. Bunu Xiaomi'nin telefon kutularına kulaklık koymamasına benzetebiliriz. Böylece daha uygun fiyatlı bir iPhone görmemiz mümkün olabilir ya da 5G maliyeti yüzünden daha da pahalanması beklenen iPhone 12 modellerinin fiyatı iPhone 11 serisi ile aynı kalabilir.
iPhone 12 kutusundan şarj adaptörünün çıkmaması ihtimali gördüğünüz üzere hayli güçlenmiş bulunuyor. Bu durum bazı kullanıcılar tarafından şimdiden tepki toplamış durumda. Fakat Apple'dan bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. Bu yüzden konuşulan ihtimalin sadece iddialardan ve söylentilerden kaynaklı olduğunu bir kez daha belirtelim. Bu ihtimalin kesin olup olmadığı ise Salı akşamı TSİ 20:00'da belli olacak.
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