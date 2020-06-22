iPhone 12 maketleri sızdı, tasarımları ilk kez detaylandı!

iPhone 12 için gelen haberlerin de, sızan görüntülerin de sayısı arttı. Bunda Haziran ayını bitirip artık iPhone 12 serisinin üretim bandına girdiği Temmuz ayına girecek olmamızın oldukça büyük etkisi var. Bugüne kadar gelen sızıntılar, iPhone 12 CAD dosyalarından yola çıkarak oluşturulmuş konsept tasarımlardı. Ancak Twitter'daki Sonny Dickson hesabı, iPhone 12 modellerinin gerçeklik payı en yüksek sızıntısını yapmış olabilir.
Sonny Dickson, iPhone 12 modellerini birbiriyle kıyaslayan birkaç görsel paylaştı. Görsellerdeki iPhone 12 modelleri her ne kadar kanlı canlıymış gibi gözükse de onların farkı maket olmalarıydı. Ancak maket de olsalar, iPhone 12 serisine dair birçok ipucunu bünyelerinden barındırıyorlardı.
Bu görüntülerden ilkine baktığımızda biri 5,1 inç, diğeri 6,1 inç ve bir diğeri de 6,7 inç büyüklüğünde ekran boyutuna sahip 3 iPhone modeli görüyoruz. Bu iPhone'lar tahminlerimize göre iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max adlarında. iPhone'ların kameraları iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile neredeyse aynı. Bu da LiDAR tarayıcı ile iPhone 12 serisinde karşılaşmayacağımız anlamına geliyor.
iPhone 12 maketlerinin diğer bir fotoğrafında ise iki iPhone 12 modelinin kenar detaylarına odaklanıyoruz. Burada iPhone 4 vari metal ve köşeli bir tasarım bizleri bekliyor gibi. Zaten önceki sızıntılar da bu yöndeydi. Ancak yine de iPhone 12 maketleri için yüzde 100 doğru demek doğru değil.
iPhone 12 sızıntısına imza atan isim Sonny Dickson, maket modellerin yüzde 100 doğruymuş gibi nitelendirilmemesi gerektiğini söylüyor. Onun bu maketleri nasıl oluşturduğu ya da nasıl elde ettiği ise tam bir muamma. Ancak iPhone 12'ye aksesuar üretmeye başlayan bir üreticiden gerçek boyutları öğrenip ona göre bir maket üretmiş olması muhtemel.
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