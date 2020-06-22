iPhone 12 maketleri sızdı, tasarımları ilk kez detaylandı!

iPhone 12 için gelen haberlerin de, sızan görüntülerin de sayısı arttı. Bunda Haziran ayını bitirip artık iPhone 12 serisinin üretim bandına girdiği Temmuz ayına girecek olmamızın oldukça büyük etkisi var. Bugüne kadar gelen sızıntılar, iPhone 12 CAD dosyalarından yola çıkarak oluşturulmuş konsept tasarımlardı. Ancak Twitter'daki Sonny Dickson hesabı, iPhone 12 modellerinin gerçeklik payı en yüksek sızıntısını yapmış olabilir.

İPHONE 12 MAKET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sonny Dickson, iPhone 12 modellerini birbiriyle kıyaslayan birkaç görsel paylaştı. Görsellerdeki iPhone 12 modelleri her ne kadar kanlı canlıymış gibi gözükse de onların farkı maket olmalarıydı. Ancak maket de olsalar, iPhone 12 serisine dair birçok ipucunu bünyelerinden barındırıyorlardı.

YİNE LİDAR TARAYICI NEREDE?

Bu görüntülerden ilkine baktığımızda biri 5,1 inç, diğeri 6,1 inç ve bir diğeri de 6,7 inç büyüklüğünde ekran boyutuna sahip 3 iPhone modeli görüyoruz. Bu iPhone'lar tahminlerimize göre iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max adlarında. iPhone'ların kameraları iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile neredeyse aynı. Bu da LiDAR tarayıcı ile iPhone 12 serisinde karşılaşmayacağımız anlamına geliyor.