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iPhone 12 Mini adı bir kez daha göründü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

Apple için iPhone 12 Mini ihtimali güçlendi. Bir Twitter kullanıcısı, iPhone 12 Mini'ye ve diğer iPhone 12 modellerine ait olduğunu söylediği orijinal iPhone 12 kılıflarının etiketlerini paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar, iPhone 12 Mini adını bir kez daha ortaya koydu. Peki iPhone 12 Mini'den beklentiler neler?

iPhone 12 Mini adı bir kez daha göründü!

iPhone 12 Mini teknoloji basınını yakından takip edenler için bir sürpriz oldu. Zira, bugüne kadar yapılan sızıntılarda 5,4 inçlik iPhone 12 modelinin iPhone 12 adıyla, 6,1 inçlik modelin ise iPhone 12 Max adıyla geleceği söyleniyordu. Son yapılan sızıntılar, 5,4 inçlik yeni iPhone'un iPhone 12 Mini'den başlayacağını gösterdi. Fakat bir kesim iPhone 12 Mini adına hala inanmıyor. Onları ufak da ikna edebilecek bir kanıt ise bir Twitter kullanıcısından geldi.

5,4 İNÇLİK İPHONE 12 MİNİ TEKRAR GÜNDEMDE

Bir Twitter kullanıcısı, iPhone 12 ile birlikte Apple Store'lardaki yerini alması beklenen orijinal silikon kılıfların etiketlerini paylaştı. Paylaşılan etiketlerde iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin adları yer aldı. iPhone 12 Max ise kılıftaki etiketlerde görülmedi. Bu da iPhone 12 Mini'nin geleceğinin, iPhone 12 Max'in ise aslında hiç var olmadığının en net kanıtı olarak gösterildi.

iPhone 12 Mini

İPHONE 12 MİNİ ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

iPhone 12 Mini özellikleri için henüz kanıtlanmış bir tablo yok. Fakat iddialar, yeni iPhone 12'nin 5,4 inç büyüklüğünde OLED bir ekran ile geleceğini, Apple A14 Bionic işlemcisine, 5G desteğine ve çift kamera kurulumuna sahip olacağını gösteriyor. Apple'ın iPhone 12 tanıtım etkinliğini ise 13 Ekim'de düzenlemesi muhtemel görünüyor. Zira son sızıntılarda tüm kaynaklar bu tarihe odaklanıyor.

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