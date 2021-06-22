HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 12 mini'den kötü haber! Sona erdi

iPhone 12 mini'den kötü haber! Sona erdi

22.06.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diğer iPhone 12 modellerine nazaran satışlarda hayal kırıklığı yaşattığı söylenen iPhone 12 mini'den kötü haber geldi. Tayvanlı bir araştırma şirketine göre iPhone 12 mini'nin üretimi sona erdi.

iPhone 12 mini'den kötü haber! Sona erdi

iPhone 12 mini, 5.4 inçlik ekranıyla dünyanın en küçük 5G akıllı telefonu olarak lanse edilmişti. iPhone 12 mini'den beklentiler ise oldukça büyüktü. Çünkü çeşitli sosyal medya sitelerine dahi yansıyacak şekilde tüketicilerin küçük boyutlu, güncel tasarıma sahip bir iPhone için Apple'a çağrı yapmıştı. Bu, iPhone 12 mini'nin beklentilere yanıt vereceğini ve bunun satışlara da yansıyacağını gösteriyordu. Ancak öyle olmadı.

iPHONE 12 MINI'NİN ÜRETİMİ DURDU

iPhone 12 mini'nin diğer iPhone 12 modellerine nazaran daha düşük satış performansı yaşadığına dair pek çok rapor ortaya çıktı. Hatta Apple'ın iPhone 12 mini'nin üretimini kıstığı dahi söylendi. Gelen son bir rapor ise iPhone 12 mini için üzücü bir haber verdi.

Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce'un raporuna göre, iPhone 12 mini'nin üretimi durduruldu. Görünüşe bakılırsa iPhone 12 mini ömrünün sonuna beklenenden önce ulaşmış oldu. Bu, Apple'ın daha fazla iPhone 12 mini üretmeden mevcut cihaz envanteri üzerinden satış yapmaya odaklanacağını gösteriyor.

iPhone 12 mini-1

iPhone 12 mini'nin üretiminin durdurulduğu iddia edilse de, iPhone 12 mini hala bir gecikme olmaksızın Apple'ın internet mağazasında yer almaya devam ediyor. Üstelik nisan ayı sonlarında sunulan mor renk seçeneği de dahil olmak üzere altı farklı rengi mevcut.

IPHONE 12 MINI'YE RAĞMEN IPHONE 13 MINI YOLDA

iPhone 12 mini, ABD'de 699 dolardan başlayan fiyatlarla, ülkemizde ise Apple'ın resmi sitesine göre 9.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

iPhone 13 özellikleri ve fiyatı! iPhone 13 ne zaman çıkacak?iPhone 13 özellikleri ve fiyatı! iPhone 13 ne zaman çıkacak?

Apple'ın iPhone 12 mini'nin üretimini durdurduğuna yönelik iddialara karşın bu yıl içinde iPhone 13 mini adında bir model de piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak son söylentilere göre 2022'de böyle bir model olmayacak gibi görünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
Yıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilirYıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilir
9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Ailesi isyan etti9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Ailesi isyan etti
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında sert tartışma

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında sert tartışma

Tuvalet yapma tartışması kanlı bitti

Tuvalet yapma tartışması kanlı bitti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.