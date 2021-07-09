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iPhone 12 mini, DxOMark sonucu ile Samsung'un amiralini geçti!

09.07.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 5.4 inçlik iPhone 12 mini modeli DxOMark batarya testine girdi. Çoğunlukla batarya performansıyla eleştirilen telefon, testten aldığı puan ile Samsung Galaxy S21 Ultra 5G'yi (Exynos) geride bıraktı.

iPhone 12 mini, DxOMark sonucu ile Samsung'un amiralini geçti!

Apple, iPhone 12 mini modelini 2020 yılının ekim ayında tanıttı. Telefon, 5.4 inçlik boyutuyla küçük ekranlı ve modern tasarımlı iPhone arayanları hedefliyordu. Raporlar, iPhone 12 mini'nin satışlarının diğer modellere nazaran iyi gitmediğini gösterdi. Hatta Apple'ın iPhone 12 mini'nin üretimini durdurduğu iddia edildi. Ancak telefon genel olarak batarya performansı ile eleştirildi. Çeşitli forumlarda ve inceleme yazılarında iPhone 12 mini'nin 3.000 mAh'in altındaki pilinden yola çıkarak, pil performansının güçlü olmadığı söylendi. DxOMark batarya testi ise telefonun performansını gözler önüne serdi.

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iPHONE 12 MİNİ DXOMARK BATARYA TESTİNDE

DxoMark test masasına konuk olan 2227 mAh bataryalı iPhone 12 mini, 3 farklı başlıkta değerlendirildi. Bunlar otonomi (pil yönetimi), şarj ve verimlilik olarak sıralandı. 5.4 inçlik iPhone, otonomi başlığından 41 puan, şarj başlığından 73 puan ve verimlilik başlığından 100 puan aldı. Böylece iPhone 12 mini'nin DxOMark batarya testinde aldığı genel puan 59 oldu.

iPhone 12 mini DxOMark batarya testi

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SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA 5G'Yİ GEÇTİ

iPhone 12 mini, aldığı bu sonuç ile birlikte DxOMark sıralamasında Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy S21 Ultra 5G'yi (Exynos) geçmeyi başardı. 5000 mAh pile sahip Galaxy S21 Ultra 5G, aynı testten 57 puan almıştı.

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