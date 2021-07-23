iPhone 12 mini hayal kırıklığı yarattı

Zaten mini modelin satışlarının iyi gitmediğine dair söylentiler mevcuttu. Fakat geçtiğimiz gün yayınlanan bir rapor mini modelinin satışlarının istenilen seviyede olmadığını gözler önüne serdi.

iPHONE XR, iPHONE 12 MİNİ'Yİ GEÇTİ

Raporda da net bir şekilde görüldüğü üzere Mart 2021'de 2 yıl önce çıkan XR’ın satışları bile iPhone 12 mini’ye göre çok daha iyi gitmiş. Öte yandan iPhone 12 ve 12 Pro Max modeline olan ilgi de hayli yüksek.

2019’da tanıtılan iPhone 11'in Mart 2021'deki satışları da yüksek görünüyor.

Ancak iPhone 12 mini’nin satışları bu şekilde seyretmeye devam ederse Apple iPhone 13 serisinde tekrardan 3 temel modele dönüş yapabilir.

Gerçi geçtiğimiz günlerde iPhone 13 mini’ye ait olduğu iddia edilen bir görsel de sızdırılmıştı. Belki Apple kompakt modeline iPhone 13 serisiyle son bir şans daha verebilir.

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