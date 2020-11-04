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iPhone 12 Mini MagSafe ile daha yavaş şarj oluyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.11.2020 10:18 | Son Güncelleme

iPhone 12 Mini MagSafe desteği ile diğer iPhone 12 modellerinden ayrılıyor. Apple'ın resmi sayfasına göre iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max gibi 15W kablosuz şarj desteği ile değil, 12W kablosuz şarj desteği ile geliyor.

iPhone 12 Mini MagSafe ile daha yavaş şarj oluyor

iPhone 12 Mini, Apple'ın en küçük iPhone 12 modeli olarak öne çıkıyor. Yeni iPhone, kardeşleri iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max gibi MagSafe kablosuz şarj desteğine sahip. Bu sayede yeni iPhone'lar, mıknatıs desteği ile şarj olabiliyor. MagSafe kablosuz şarj cihazı iPhone 12'lerin arkasına yapıştığı için aynı zamanda telefonu kullanmak da mümkün oluyor. Ancak Apple'ın resmi sayfasına göre iPhone 12 Mini ile kardeşleriyle arasında kablosuz şarj konusunda önemli bir fark var.

MAGSAFE iPHONE 12 MİNİ'DE DAHA YAVAŞ

MagSafe destekli iPhone 12 Mini, Apple'ın güncellediği resmi sayfaya göre diğer iPhone 12 modelleri gibi 15W kablosuz şarj desteğine sahip değil. Paylaşılan bilgilere bakılırsa iPhone 12 Mini 12W kablosuz şarj desteği ile geliyor. Yani iPhone 12 veya iPhone 12 Pro modelleri gibi 15W hızına çıkamıyor. Bunun nedeni ise henüz bilinmiyor.

iPhone 12 Mini Magsafe

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KABLOSUZ ŞARJI İPHONE 11'E GÖRE DAHA GÜÇLÜ

Kablosuz şarj desteği bulunan iPhone 12 Mini, yine de önceki iPhone modeline göre iyi bir hıza sahip. Zira iPhone 11 serisi Qi kablosuz şarj cihazlarıyla 7.5W gücünde kablosuz şarj sunabiliyordu. Son olarak iPhone 12 Mini ön siparişlerinin 6 Kasım'da belirli pazarlarda başlayacağını belirtelim.

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