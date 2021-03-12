iPhone 12 Mini neden başarısız oldu?

Apple bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmış olmasa da Cupertino merkezli şirkete yakın olan analistler bazı söylemlerde bulundular.

Geçtiğimiz hafta Apple'ın iPhone 12 Mini’nin üretimine son verileceğine dair bir iddia ortaya atılmıştı. Bu iddia kısa sürede pek çok kaynak tarafından da dile getirildi. Peki ne oldu da Apple böyle bir karar aldı? Aslında cevap basit. iPhone 12 Mini’nin satışları hiç iyi gitmiyor. Dolayısıyla Apple da yüksek satış rakamlarına ulaşamayan bir telefonu daha fazla üretmenin çok anlamlı olmadığına karar vermiş olabilir.

IPHONE SE ETKİSİ

iPhone 12 Mini’nin yolunu tıkayan asıl unsur ise çeşitli analizlere göre SE’nin varlığı oldu. iPhone SE ile hemen hemen aynı boyutlarda olan 12 Mini’nin 2 kat fiyatla satılması kompakt iPhone isteyen müşterilere çok da makul gelmedi. Dolayısıyla kompakt iPhone talebi olan kişiler SE modelini tercih ettiler.

Hal böyle olunca da iPhone 12 Mini, satış rakamları bazında beklentilerin çok çok altında kalmış gibi görünüyor. Muhtemelen Apple bu sebepten ötürü kompakt modelini üretimden kaldırma kararı almış olabilir.

Apple, abone olmak yerine podcast’leri ‘takip etmenizi’ istiyor

