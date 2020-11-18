iPhone 12 mini parçalarına ayrıldı

Cupertinolu teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde minik canavarı iPhone 12 mini ile karşımıza çıktı. Dünyanın en küçük ve en hızlı telefonu olan mini model, iFixit ekibi tarafından parçalarına ayrıldı. Teknolojik eşyaların içini açıp tamir edilebilirlik puanını belirleyen iFixit bakalım bu model için neler söylemiş?

İŞTE İPHONE 12 MİNİ'NİN İÇİNDEKİLER

iPhone 12 Mini, iFixit’e göre iPhone SE 2020'nin 6.96 Wh’lik bataryasına nazaran 8.57 Wh’lik bir bataryaya sahip. iPhone 12 ve 12 Pro’nun içinde 10.78 Wh batarya olduğunu belirtelim. Mini model kamera tarafında ise normal iPhone 12’de de bulunan ƒ / 1.6 geniş açılı ve ƒ / 2.4 ultra geniş açılı kameralar ile geliyor.

Mini varyant, iPhone 12 ile aynı bileşenden oluşuyor. Ancak iFixit bu bileşenlerin minyatürleştirilmiş olduğu iddia ediyor. Telefonda Taptic Engine, hoparlörler ve MagSafe halkası da bulunuyor. Telefon ayrıca, üç yerine iki ekran kablosuna sahip ve ayrıca artırılmış ızgara asimetrisi mini modelde yer alıyor.

iFixit, “Küçük telefonun bu anten bandı için biraz daha fazla alana ihtiyacı olduğu anlaşılıyor.” diyor. Hoparlörü, Face ID’yi ve ortam ışığı sensörünü içeren üst sensör düzeneği de telefonun biraz daha küçük olan yuvasına uyacak şekilde yeniden düzenlenmiş görünüyor.