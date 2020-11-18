HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 12 mini parçalarına ayrıldı

iPhone 12 mini parçalarına ayrıldı

18.11.2020 12:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
iPhone 12 mini parçalarına ayrıldı

Apple’ın minik canavarı iPhone 12 mini iFixit ekibi tarafından parçalarına ayrıldı. Peki, bu telefonu tamir etmek zor mu yoksa kolay mı?

Cupertinolu teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde minik canavarı iPhone 12 mini ile karşımıza çıktı. Dünyanın en küçük ve en hızlı telefonu olan mini model, iFixit ekibi tarafından parçalarına ayrıldı. Teknolojik eşyaların içini açıp tamir edilebilirlik puanını belirleyen iFixit bakalım bu model için neler söylemiş?

İŞTE İPHONE 12 MİNİ'NİN İÇİNDEKİLER

iPhone 12 Mini, iFixit’e göre iPhone SE 2020'nin 6.96 Wh’lik bataryasına nazaran 8.57 Wh’lik bir bataryaya sahip. iPhone 12 ve 12 Pro’nun içinde 10.78 Wh batarya olduğunu belirtelim. Mini model kamera tarafında ise normal iPhone 12’de de bulunan ƒ / 1.6 geniş açılı ve ƒ / 2.4 ultra geniş açılı kameralar ile geliyor.

Mini varyant, iPhone 12 ile aynı bileşenden oluşuyor. Ancak iFixit bu bileşenlerin minyatürleştirilmiş olduğu iddia ediyor. Telefonda Taptic Engine, hoparlörler ve MagSafe halkası da bulunuyor. Telefon ayrıca, üç yerine iki ekran kablosuna sahip ve ayrıca artırılmış ızgara asimetrisi mini modelde yer alıyor.

iFixit, “Küçük telefonun bu anten bandı için biraz daha fazla alana ihtiyacı olduğu anlaşılıyor.” diyor. Hoparlörü, Face ID’yi ve ortam ışığı sensörünü içeren üst sensör düzeneği de telefonun biraz daha küçük olan yuvasına uyacak şekilde yeniden düzenlenmiş görünüyor.

Onarılabilirlik puanına gelince mini model; iPhone 12 ve 12 Pro ile aynı olan 10 üzerinden 6 puan almayı başarıyor. Olumlu yönlerden bahsederken iFixit, çoğu ana bileşenin bağımsız olarak erişilebilecek ve değiştirilebilecek kadar modüler olduğunu söylüyor.

Kullanıcılar bildirdi: iPhone 12 Mini ekran sorunu yaşıyorKullanıcılar bildirdi: iPhone 12 Mini ekran sorunu yaşıyor

Eksik yönler açısından, arka bölümü kaplayan camın kırılgan olduğu ve değiştirilmesinin çok zor olduğu söyleniyor.

Depremlerde sarı örtü neden kullanılır sizin için araştırdık

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Huawei yetkilisi: Huawei Mate 40 ekranı ile bir numaraHuawei yetkilisi: Huawei Mate 40 ekranı ile bir numara
İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Honor V40’ın ayrıntıları ortaya çıktı

Honor V40’ın ayrıntıları ortaya çıktı

Huawei yetkilisi: Huawei Mate 40 ekranı ile bir numara

Huawei yetkilisi: Huawei Mate 40 ekranı ile bir numara

İddia: Samsung Galaxy Note serisini rafa kaldırıyor!

Samsung ünlü telefon serisini rafa mı kaldırıyor?

Apple 6G için şimdiden hazırlıklara başladı

Apple 6G için şimdiden hazırlıklara başladı

Oppo X 2021 gibi yeni bir telefonun daha patenti ortaya çıktı

Oppo X 2021 gibi yeni bir telefonun daha patenti ortaya çıktı

iPhone 12 Pro'yu geçti: iPhone 12 Pro Max DxOMark puanı açıklandı!

Apple'ın en iyi iPhone'u belli oldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.