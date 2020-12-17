iPhone 12 mini satışları beklenen ilgiyi görmedi!

iPhone 12 mini ile başlayan ve iPhone 12 Pro Max ile biten (boyuta göre sıralarsak) iPhone 12 ailesi, satışlarda Apple'ın yüzünü güldürüyor. Gelen istatistikler, son üç yıldaki en iyi iPhone lansman haftası çıkışını da iPhone 12 Pro Max'in gerçekleştirdiğini söylüyor. Fakat ABD'li operatörlerden elde edilen verilerle yapılan yeni bir analiz, 5.4 inçlik iPhone 12 mini için aynı durumun geçerli olmadığını gösteriyor.

İPHONE 12 MİNİ BEKLENEN ETKİYİ YARATMADI

iPhone 12 mini satışları hakkında gelen yeni istatistikler, ABD'deki 3 büyük operatörün satışlarında serinin en ufak telefonunun yüzde 4 ila yüzde 5'lik bir paya sahip olduğunu söylüyor. iPhone 12 tarafında ise durum farklı. Buna göre iPhone 12 yüzde 24 ila yüzde 33 oranında bir paya sahip. Peki tahminlere göre bu farkın nedeni ne?

FARKIN NEDENİ İPHONE SE 2020 Mİ?

Apple iPhone SE 2020'yi geçtiğimiz nisan ayında tanıtmıştı. iPhone 12 mini gibi küçük ekranlı iPhone bekleyenlere yönelik olan yeni iPhone SE fiyatı ile şaşırtmıştı. Zira telefon 399 dolarlık bir fiyat etiketine sahipti. Modern iPhone tasarımıyla gelen iPhone 12 mini ise iPhone SE 2020'den yaklaşık olarak 300 dolar daha pahalı olarak çıktı.