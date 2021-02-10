iPhone 12 miniye ilgi düşük oldu!

iPhone 12 mini'nin Apple açısından farklı anlamları vardı. 5,4 inçlik amiral gemisi model hem dünyanın en küçük 5G akıllı telefonu unvanına sahipti hem de Apple'ın mini adı altında ürettiği ilk iPhone olma özelliğini taşıyordu. Analistler, iPhone 12 mini çıkmadan önce Apple'dan küçük ekranlı bir amiral gemisi beklendiğinin altını çiziyorlardı. Hatta birçok sosyal medya kullanıcısı, Cupertinolu firmanın 1. nesil iPhone SE kasasında, iPhone 11 tasarımında bir iPhone modeli üretmesini bekliyordu. Apple bu çağrılara kulak vermiş olacak ki iPhone 12 mini gibi bir modeli piyasaya sürdü. Ancak son raporlara bakılırsa iPhone 12 mini beklentileri karşılayamadı.

İPHONE 12 MİNİ ZAYIF TALEP İLE KARŞI KARŞIYA

Reuters'ın haberi, Counterpoint Research'ün iPhone 12 mini hakkındaki yeni bir veriyi ortaya çıkardı. Haberdeki veriye göre geçtiğimiz ocak ayının ilk iki haftasında satılan iPhone 12 modellerinin sadece yüzde 5'lik bir kısmı iPhone 12 mini'den oluştu. Yani iPhone 12 mini için zayıf bir talep söz konusu. Peki bu zayıf talebin nedeni ne?

TÜKETİCİLER BÜYÜK CİHAZLARA GEÇTİ

Akıllı telefon kullanıcıları, hareket halindeyken daha fazla video içeriği tükettikleri ve Facebook, Instagram, Tiktok ve Snapchat gibi görsel açıdan zengin sosyal medya platformlarına ilgi gösterdikleri için son yıllarda daha büyük cihazlara geçtiler. Bu yüzden iPhone 12 mini gibi daha küçük ekranlı telefonlara da ilgi az oldu. JP Morgan analisti William Yang ise iPhone 12 mini için zayıf talebin Apple'ın yeni bir adım atmasına neden olabileceğini belirtiyor.