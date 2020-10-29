iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 fiyatı ne kadar? İşte iPhone 12 ailesinin özellikleri

Apple iPhone 12 ailesini özellikleri ve fiyatıyla karşımıza çıkardı. 'Hi, Speed' sloganına sahip etkinlik ile tanıtılan iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri 5G desteği ile öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ön siparişlerini açtı ve iPhone 12 ve iPhone 12 Pro siparişleri sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Ülkemizdeki iOS meraklıları ise Apple'ın Türkiye'de iPhone satışları için bir açıklama yapmasını bekliyor. Peki iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak?

IPHONE 12 VE İPHONE 12 MİNİ ÖZELLİKLERİ

iPhone 12 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran ile geliyor. Ceramic Shield ekran korumasıyla dikkat çeken yeni iPhone 5G desteğine de sahip. iPhone 12'nin arka tarafında ise çift kamera kurulumu bulunuyor. iPhone 12 gücünü ise A14 Bionic işlemcisinden alıyor. 15W'a kadar manyetik kablosuz şarj sunabilen Magsafe desteği, iPhone 12'de kendisine yer buluyor.

iPhone 12 Mini ise 5,4 inç büyüklüğünde Super Retina XDR ekranıyla dikkat çekiyor. Bunun dışında iPhone 12 Mini ile iPhone 12 kabaca aynı özelliklere sahip. Yeni mini iPhone'un, iPhone SE 2020'den daha küçük bir boyutu var. Her iki iPhone da 64 GB, 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçeneği ile gelmekte.