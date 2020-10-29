HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 fiyatı ne kadar? İşte iPhone 12 ailesinin özellikleri

iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 fiyatı ne kadar? İşte iPhone 12 ailesinin özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.10.2020 16:30 | Son Güncelleme

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı merak ediliyor. Apple'ın iPhone 12 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi hakkında yaptığı herhangi bir açıklama ise yok. Peki iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 özellikleri neler?

iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 fiyatı ne kadar? İşte iPhone 12 ailesinin özellikleri

Apple iPhone 12 ailesini özellikleri ve fiyatıyla karşımıza çıkardı. 'Hi, Speed' sloganına sahip etkinlik ile tanıtılan iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri 5G desteği ile öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ön siparişlerini açtı ve iPhone 12 ve iPhone 12 Pro siparişleri sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Ülkemizdeki iOS meraklıları ise Apple'ın Türkiye'de iPhone satışları için bir açıklama yapmasını bekliyor. Peki iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak?

IPHONE 12 VE İPHONE 12 MİNİ ÖZELLİKLERİ

iPhone 12 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran ile geliyor. Ceramic Shield ekran korumasıyla dikkat çeken yeni iPhone 5G desteğine de sahip. iPhone 12'nin arka tarafında ise çift kamera kurulumu bulunuyor. iPhone 12 gücünü ise A14 Bionic işlemcisinden alıyor. 15W'a kadar manyetik kablosuz şarj sunabilen Magsafe desteği, iPhone 12'de kendisine yer buluyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 Mini

iPhone 12 Mini ise 5,4 inç büyüklüğünde Super Retina XDR ekranıyla dikkat çekiyor. Bunun dışında iPhone 12 Mini ile iPhone 12 kabaca aynı özelliklere sahip. Yeni mini iPhone'un, iPhone SE 2020'den daha küçük bir boyutu var. Her iki iPhone da 64 GB, 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçeneği ile gelmekte.

İPHONE 12 PRO VE İPHONE 12 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ise Apple'ın en büyük iPhone modelleri olarak sahne alıyor. iPhone 12 Pro'da 5,8 inç yerine 6.1 inçlik OLED bir ekran bulunuyor. iPhone 12 Pro Max'te ise bu ekran boyutu 6,7 inç'e çıkıyor. Telefonların arka tarafında ise üç arka kameraya ek olarak, yeni LiDAR tarayıcı yer alıyor. Bu tarayıcı, iPhone'lar ile boy ölçmeyi sağlıyor. Telefonlar gücünü ise yine A14 Bionic işlemcisinden alıyor.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max

iPHONE 12 KUTUSU İÇİN ŞARJ ADAPTÖRÜ VE EARPODS KULAKLIK KARARI

Apple, iPhone 12 ile birlikte çok önemli bir karar daha almış durumda. iPhone 12 kutusundan kablolu kulaklık EarPods ve 5W şarj adaptörü çıkmıyor. iPhone 12 kutusundan iPhone'a ek olarak, bir ucu USB Type-C olan şarj kablosu çıkıyor. Apple'ın bu kararı ise çevreci adımlar kapsamında aldığı belirtiliyor.

iPhone 12 kutusu

iPHONE 12 FİYATI

iPhone 12 fiyat bilgisi için Apple duyuruyu daha önce yapmıştı. Buna göre;

iPhone 12 Mini: 64 GB 699 dolar /128 GB 749 dolar / 256 GB 849 dolar,
iPhone 12: 64 GB 699 dolar / 128 GB 849 dolar / 256 GB 949 dolar,
iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar,
iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ön sipariş sürecini başlatan ve her iki iPhone'u belirli pazarlarda satışa çıkartan Apple, iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max ön siparişlerini ise 6 Kasım'da bazı ülkelerde başlatıyor.

İPHONE 12 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

iPhone 12 Türkiye çıkış tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Apple Türkiye'den bu konuda aktarılmış henüz resmi bir bilgi yok. Ancak ilerleyen günlerde iPhone 12 Türkiye çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler paylaşılacağı tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler
iPhone için çılgın iddia! Apple hazırlığını yapıyor olabiliriPhone için çılgın iddia! Apple hazırlığını yapıyor olabilir
2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fransa'da kilise yakınında korkutan saldırı
Fransa'da kilise yakınında korkutan saldırı
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçan araba Pal-V Liberty artık yola çıkabilir!
Uçan araba Pal-V Liberty artık yola çıkabilir!
OnePlus akıllı saat ertelendi mi?
Ünlü firma için bir ilk olacaktı! Sürpriz gelişme
Rapor: Apple iPhone 12'nin üretim kapasitesini artırdı
Raporda ortaya çıktı: Apple'dan şaşırtan iPhone 12 kararı!
Apple iPhone için 1 TB depolama seçeneği sunabilir!
iPhone için çılgın iddia! Apple hazırlığını yapıyor olabilir
1850 beygir güç ile geldi: Bugatti Bolide tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
1850 beygir güç ile geldi: Bugatti Bolide tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
Dünyanın en hızlı mobil interneti kimde?
Dünyanın en hızlı mobil interneti kimde?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.