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iPhone 12'nin ayak sesleri: Apple test yayını yaptı, ortalık karıştı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.08.2020 14:55 | Son Güncelleme

Apple resmi YouTube hesabı üzerinden bir test yayını gerçekleştirdi. Apple'ın gerçekleştirdiği test yayını meraklı gözlerden kaçmayı başaramadı. Ekran görüntüleri alınan test yayınının tarihine bakarsak, Apple iPhone 12'nin tanıtımı için bizleri çok bekletmeyecek.

iPhone 12'nin ayak sesleri: Apple test yayını yaptı, ortalık karıştı!

iPhone 12'nin tanıtım tarihi ile alakalı çok fazla iddia var. Sektörde belirli bir itibara sahip analistler Apple'ın iPhone 12'yi Ekim ayından önce tanıtmayacağını düşünüyor. Ancak Apple'ın geleneğini bozmayıp yeni iPhone'ları Eylül ayında tanıtacağını söyleyenler de var. Apple'ın Youtube üzerinden yaptığı test yayını da Apple'ın geleneğini bozmayacağını söyleyenleri haklı çıkartacak cinsten.

APPLE İPHONE 12 ETKİNLİĞİNE Mİ HAZIRLANIYOR?

Apple'ın YouTube hesabı üzerinden bir test yayını gerçekleştirdiği iddia edildi. Apple'ın çok kısa bir süreliğine test ettiği yayın, meraklı gözlerden ise kaçamadı. Bazı Twitter kullanıcıları Apple'ın yaptığı test yayınından ekran görüntüleri almayı başardılar. Bu ekran görüntülerine baktığımızda yayının 10 Eylül gününe hazırlandığını görüyoruz. Bu da Apple'ın 10 Eylül'de iPhone 12 ailesinin tanıtacağına dair söylentileri doğruluyor. Fakat hesaba katılmayan bazı unsurlar var.

Apple iPhone 12 etkinliği

APPLE SÜRPRİZ YAPABİLİR

iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 farklı model ile gelecek iPhone 12 ailesinin Ekim ayından önce tanıtılmayacağını söyleyen ünlü analist Jon Prosser, 10 Eylül'de bir etkinlik olmayacağını iddia ediyor. Her şeyden önce 10 Eylül tarihi Perşembe gününe denk geliyor. Apple ise iPhone etkinliklerini hafta başında düzenliyor. Bu yüzden firmanın böyle bir etkinlik düzenlemesinin mümkün olmadığını savunuyor. Fakat Apple'ın sürpriz yapmayı sevdiğini unutmamak gerek.


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