iPhone 12'nin kutusunda her şey var o yok!

Apple iPhone 12 ile iPhone'larda birtakım tarafları değiştirecek. Apple'ın değiştireceği tek şey iPhone 12 olmayacak. iPhone 12'nin kutusu da tamamen değişecek. Bu değişimden iPhone'ların vazgeçilmez aksesuarı EarPods'ta nasibini alacak.

EARPODS İPHONE 12 İLE TARİH OLUYOR

İddialara göre iPhone 12'nin kutusundan Apple'ın kablolu kulaklığı EarPods çıkmayacak. Xiaomi gibi firmaların izinden gidecek şirket, EarPods'un yerine ise herhangi bir kulaklık koymayacak. Yani yeni nesil iPhone'larda kutudan çıktığı gibi kullanılabilecek bir kulaklık olmayacak. Peki Apple neden böyle bir değişiklik yapıyor?

KULAKLIK SATIŞLARI ARTACAK

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre bunun nedeni Apple'ın kulaklık satışlarını arttırmak istemesi. iPhone'ların kutusundan bir kulaklık çıkmadığında kullanıcılar, Apple eko sisteminden ayrılmamak için yine Apple üretimi AirPods ve EarPods kulaklıkları tercih edecek. Ming-Chi Kuo'ya bakılırsa Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro için satış beklentilerini 93 milyara çekmesinin temel sebebi tam olarak bu.

İSTEYENE KABLOLU İSTEYENE KABLOSUZ KULAKLIK

Ming-Chi Kuo, kutudan çıkmayan EarPods için Apple'ın biçeceği fiyatı da açıkladı. Buna göre Apple'ın kablolu kulaklığı 29 dolardan satışta olacak. Kablolu olsun ucuz olsun diyenler bu kulaklığı, almışken kablosuz alayım diyenler ise AirPods, AirPods Pro ve Haziran ayında tanıtılması planlanan AirPods Pro Lite'tan birini tercih edebilecek.

