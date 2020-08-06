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iPhone 12'nin mıknatıslarla dolu bir fotoğrafı daha ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2020 16:52 | Son Güncelleme

iPhone 12 bu kez kılıfı ile görüntülendi. Bir sızıntı kaynağı, iPhone 12'ye ve onun kılıfına ait olduğunu söylediği fotoğrafları Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan fotoğraflara bakılırsa iPhone 12'nin arka tarafı mıknatıslarla dolu olacak. Üstelik bu mıknatısların ne işe yaradığı henüz belli değil. Ancak bazı tahminler var.

iPhone 12'nin mıknatıslarla dolu bir fotoğrafı daha ortaya çıktı!

Samsung Galaxy Unpacked 2020'nin bitmesiyle birlikte gözler artık Apple'a çevrildi. Apple'ın yeni amiral gemisinden ise neredeyse her gün yeni bir sızıntı geliyor. Bugün gelen iPhone 12 sızıntısının kaynağı ise daha önceki isabetli iPhone sızıntılarıyla bilenen EveryThingApplePro.

İPHONE 12 MIKNATISLI YAPIYLA GELİYOR

EverythingApplePro, Twitter hesabı üzerinden iPhone 12'nin arka tasarımına dair bazı fotoğraflar paylaştı. Ünlü sızıntı kaynağının paylaştığı fotoğraflarda ise bir tuhaflık vardı. Zira, paylaşımda mıknatıslarla örülmüş bir çember bulunuyordu. Üstelik bu çember, iPhone 12'nin resmi kılıfının içinde de yer alıyordu. Kimse bu mıknatısların kesin olarak ne işe yaradığını çözemedi. Tam bu noktada çeşitli tahminler türedi.

iPhone 12 mıknatıs

İPHONE 12 KABLOSUZ HIZLI ŞARJA KAPI MI AÇACAK?

Tahminlere göre Apple, bu mıknatıslar sayesinde iPhone 12 serisine kablosuz hızlı şarj desteği getirecek. İhtimali pek de uzak olmayan diğer bir tahmin ise AirPower ya da son zamanlardaki adıyla AirTag'i işaret ediyor. Apple'ın satışa sunulacak deyip iptal ettiği AirPower kablosuz şarj standı iPhone 12 ile birlikte AirTag adıyla tekrar tanıtılabilir. iPhone 12 modelleri de arkalarındaki bu mıknatıslar yardımıyla AirTag'e daha sıkı bir şekilde tutunabilir. Sızıntının baş kahramanı ise ilk tahmine daha yakın. Yine de mıknatıslı yapının ne işe yaradığını Apple'ın iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in tanıtılacağı Apple etkinliğinde öğrenebileceğiz gibi görünüyor.

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