iPhone 12'nin pil kapasitesi ortaya çıktı: Sonuçlar çok şaşırtıcı!

iPhone 12 hakkındaki iddialar bitmiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri iPhone 12 ailesinin tanıtılacağı Eylül ayına bir hayli yaklaşmamız. iPhone'ların şu sıralar üretim bandına girdiği düşünüldüğü için, iPhone 12 ailesine dair birçok bilgi gerek sızıntı kaynakları gerekse de sosyal medya aracılığıyla yayılıyor. Bu iddialardan biri hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gelmiş ve iPhone 12 modellerinin RAM kapasiteleri ortaya çıkartılmıştı. Şimdi ise bu iddialara bir yenisi daha eklendi ve bu iddia bu kez şaşırtmak bir kenara, iPhone 12 bekleyenleri daha çok üzebilir.
iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Max üç farklı ülkenin sertifikasyon kuruluşunda yakalandı. Güney Kore'nin Safety Korea, Çin'in 3C ve Danimarka'nın UL Demko isimli sertifikasyon kuruluşları, iPhone 12 modellerini ortaya çıkarttı. Ancak ortaya çıkan bilgiler sadece iPhone modellerinin ismi ve model numaraları değil, batarya kapasiteleri de oldu.
MySmartPrice tarafından yayınlanan iddialara göre 5,4 inçlik iPhone 12'de (Model no: A2471) 2,227 mAh değerinde bir batarya bulunacak. iPhone 11 ile aynı boyutlara sahip 6,1 inçlik iPhone 12 Max ise (A2431) 2,775 mAh bataryayla gelecek. Pro modellerinin batarya kapasiteleri ise şöyle olacak:
*6,1 inçlik iPhone 12 Pro - 2,775 mAh (A2431)
6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max - 3,687 mAh (A2466)
iPhone 11 modellerinde ise batarya kapasiteleri daha yüksekti. 6,1 inçlik iPhone 11 3,110 mAh değerinde bir batarya ile geliyorken, 5,8 inçlik iPhone 11 Pro 3,046 mAh, 6,5 inç büyüklüğündeki iPhone 11 Pro Max ise 3,969 mAh değerinde bir bataryaya sahipti. Görünüşe bakılırsa iPhone 12 serisi, pil kapasitesi açısından iPhone 11 serisinin bayağı bir gerisinde kalacak. Fakat buna rağmen telefonlar iPhone 11 serisi akıllı telefonlardan daha iyi bir pil ömrü sunabilir.
Apple, iPhone 12 ailesinde 5G destekli Apple A14 işlemcisini kullanacak. Bu işlemcinin Apple A13'e göre daha az güç tüketmesi beklenmekte. Yani Apple, batarya kapasitesinden kırptığı süreyi işlemci performansı ile kapatacak. Üstelik iPhone 12 modellerinin hepsinin OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Bu da iPhone kullanıcılarına pil tasarrufu olarak dönecek. 5G desteği ise hala bir soru işareti oluştursa da Apple'ın çeşitli optimizasyonlar ile iPhone 11'den daha iyi bir pil performansı sunması olası.
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