iPhone 12'nin pil kapasitesi ortaya çıktı: Sonuçlar çok şaşırtıcı!

iPhone 12 hakkındaki iddialar bitmiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri iPhone 12 ailesinin tanıtılacağı Eylül ayına bir hayli yaklaşmamız. iPhone'ların şu sıralar üretim bandına girdiği düşünüldüğü için, iPhone 12 ailesine dair birçok bilgi gerek sızıntı kaynakları gerekse de sosyal medya aracılığıyla yayılıyor. Bu iddialardan biri hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gelmiş ve iPhone 12 modellerinin RAM kapasiteleri ortaya çıkartılmıştı. Şimdi ise bu iddialara bir yenisi daha eklendi ve bu iddia bu kez şaşırtmak bir kenara, iPhone 12 bekleyenleri daha çok üzebilir.

iPHONE 12 PİL KAPASİTESİ BELLİ OLDU

iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Max üç farklı ülkenin sertifikasyon kuruluşunda yakalandı. Güney Kore'nin Safety Korea, Çin'in 3C ve Danimarka'nın UL Demko isimli sertifikasyon kuruluşları, iPhone 12 modellerini ortaya çıkarttı. Ancak ortaya çıkan bilgiler sadece iPhone modellerinin ismi ve model numaraları değil, batarya kapasiteleri de oldu.

İŞTE İPHONE 12 AİLESİNİN PİL KAPASİTELERİ

MySmartPrice tarafından yayınlanan iddialara göre 5,4 inçlik iPhone 12'de (Model no: A2471) 2,227 mAh değerinde bir batarya bulunacak. iPhone 11 ile aynı boyutlara sahip 6,1 inçlik iPhone 12 Max ise (A2431) 2,775 mAh bataryayla gelecek. Pro modellerinin batarya kapasiteleri ise şöyle olacak: