HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 12'nin pili iPhone 11'den daha mı iyi?

iPhone 12'nin pili iPhone 11'den daha mı iyi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

Apple iPhone 12 ailesini tanıttıktan sonra iPhone 12'nin özellikleri internet sitesine ekledi. Bu özellikler tablosunda iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in pil süresi de listelendi. Tabloya göre iPhone 12'nin pil kullanım süresi, iPhone 12'ye oldukça benzer. İşte iPhone 12 pilinin özellikleri!

iPhone 12'nin pili iPhone 11'den daha mı iyi?

iPhone 12 Mini'nin dikkat çektiği iPhone 12 etkinliğinden sonra Apple, ''Hemen döneceğiz.'' diyerek kapattığı internet sitesini de tekrar satışlara açtı. Sitede ise büyük bir değişiklik yaşandı. Zira, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ler sitedeki yerlerini aldı. Telefonların Apple'ın internet sitesine gelmesiyle birlikte, etkinlikte paylaşılmayan teknik özellikleri de ortaya çıktı. Bu teknik özelliklerden en dikkat çekeni ise şüphesiz pil süresi oldu.

iPHONE 12 MİNİ PİLİ İLE NELER VADEDİYOR?

iPhone 12 piline dair veriler, Apple'ın resmi internet sitesinde görüntülendi. Buna göre en küçük iPhone 12 modeli olan 5,4 inçlik iPhone 12 Mini, 15 saate kadar video oynatabiliyor, 10 saate kadar çevrimiçi video izlemeye imkan tanıyor ve 50 saate kadar ses çalabiliyor. Bu veriler, telefonun iPhone SE 2020'den ortalama 2 saat daha uzun kullanım süresi sunduğunu gösteriyor. Zira iPhone SE 2020, 13 saate kadar video oynatabiliyor, 8 saate kadar video izleme süresi sunabiliyor ve 40 saate kadar ses çalabiliyor. Şimdi iPhone 12'ye geçelim.

iPhone 12 Mini pili

İPHONE 12 VE İPHONE 11'İN PİL KARŞILAŞTIRMASI

6,1 inçlik iPhone 12'nin pili iPhone 12 Mini'ye göre tahmin edeceğiniz üzere daha iyi bir performans sunuyor. iPhone 12, 17 saate kadar video oynatmaya, 11 saate kadar çevrimiçi video izlemeye ve 65 saate kadar da ses çalmaya izin veriyor. Bu değerler, gözümüze bir yerden tanıdık geliyor. Zira Apple'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 11 de iPhone 12'nin kullanım süresi ile yaklaşık olarak aynı performansı sağlıyor. iPhone 12, sadece çevrimiçi video izleme konusunda ek bir saatlik bir avantaja sahip. Tabi Apple'ın verileri bunu söylüyor.

iPhone 12 pili

İŞTE İPHONE 12 PRO VE İPHONE 12 PRO MAX'İN PİLİ

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, Apple'ın en gelişmiş iPhone 12 modelleri olarak öne çıkıyor. Peki bu modeller pil kullanım süresi konusunda neler yapıyorlar? Apple'ın verilerine göre iPhone 12 Pro; 17 saate kadar video oynatma, 11 saate kadar çevrimiçi video izleme ve 65 saate kadar ses çalma vadediyor. Apple iPhone 11 Pro teknik özellikler sayfasını kaldırmış olsa da iPhone 11 Pro'nun 18 saate kadar video oynatma performansı, 65 saate kadar da ses çalma süresi sunduğu biliniyor. Bu yüzden her iki telefonun da hemen hemen aynı kullanım süresi sunduğunu söylemek mümkün.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max ise Apple'ın en büyük bataryaya sahip iPhone 12'si. iPhone 12 Pro Max'in teknik özelliklerine baktığımızda telefonun 20 saate kadar video oynatma, 12 saate kadar çevrimiçi video izleme ve 80 saate kadar ses çalma süresi sunduğu görülüyor. Bu değerler, Apple'ın destek sayfasındaki bilgilere göre, iPhone 11 Pro Max'te de birebir aynı.

iPhone 12 Pro pili

5G DESTEĞİ VE PİL SÜRESİ İLİŞKİSİ

iPhone 12 pil süresi, iPhone 11'e nazaran çok büyük farklarla gelmiyor gibi görünse de bu noktada 5G desteğini unutmamak gerek. 5G bildiğiniz üzere pil süresini azaltabilen bir teknoloji. Apple da bu teknolojiye ek olarak, pil süresinde olumsuz herhangi bir değişikliğe yol açmamış gibi görünüyor. Son olarak, verilerin Apple'ın resmi sitesinde yer aldığını, bu yüzden Apple'ın aktardığı resmi bilgiler olduğunu belirtelim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı!2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı!
Facebook'u kaç kişi kullanıyor? İşte şaşırtan rakamlarFacebook'u kaç kişi kullanıyor? İşte şaşırtan rakamlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek
Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artemis Anlaşmaları'na 7 ülkeden imza! Uzay faaliyetleri düzenlenecek
Artemis Anlaşmaları'na 7 ülkeden imza!
Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı
Merakla beklenen fırlatma gerçekleşti!
Facebook'un aktif kullanıcı sayısı 2,7 milyara dayandı
Facebook'u kaç kişi kullanıyor? İşte şaşırtan rakamlar
Deniz Teoman iPhone 12 etkinliğinde sahneye çıktı! Deniz Teoman kimdir?
iPhone 12 etkinliğinde Türk bir isim sahne aldı!
iPhone 12 sonrası Apple'dan AirPods fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar
iPhone 12 sonrası Apple'dan AirPods fiyatlarına zam!
Aktif gürültü engelleme özellikli yeni kulaklığını tanıttı
Aktif gürültü engelleme özellikli yeni kulaklığını tanıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.