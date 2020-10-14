iPhone 12'nin pili iPhone 11'den daha mı iyi?

iPhone 12 Mini'nin dikkat çektiği iPhone 12 etkinliğinden sonra Apple, ''Hemen döneceğiz.'' diyerek kapattığı internet sitesini de tekrar satışlara açtı. Sitede ise büyük bir değişiklik yaşandı. Zira, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ler sitedeki yerlerini aldı. Telefonların Apple'ın internet sitesine gelmesiyle birlikte, etkinlikte paylaşılmayan teknik özellikleri de ortaya çıktı. Bu teknik özelliklerden en dikkat çekeni ise şüphesiz pil süresi oldu. iPHONE 12 MİNİ PİLİ İLE NELER VADEDİYOR? iPhone 12 piline dair veriler, Apple'ın resmi internet sitesinde görüntülendi. Buna göre en küçük iPhone 12 modeli olan 5,4 inçlik iPhone 12 Mini, 15 saate kadar video oynatabiliyor, 10 saate kadar çevrimiçi video izlemeye imkan tanıyor ve 50 saate kadar ses çalabiliyor. Bu veriler, telefonun iPhone SE 2020'den ortalama 2 saat daha uzun kullanım süresi sunduğunu gösteriyor. Zira iPhone SE 2020, 13 saate kadar video oynatabiliyor, 8 saate kadar video izleme süresi sunabiliyor ve 40 saate kadar ses çalabiliyor. Şimdi iPhone 12'ye geçelim.

İPHONE 12 VE İPHONE 11'İN PİL KARŞILAŞTIRMASI 6,1 inçlik iPhone 12'nin pili iPhone 12 Mini'ye göre tahmin edeceğiniz üzere daha iyi bir performans sunuyor. iPhone 12, 17 saate kadar video oynatmaya, 11 saate kadar çevrimiçi video izlemeye ve 65 saate kadar da ses çalmaya izin veriyor. Bu değerler, gözümüze bir yerden tanıdık geliyor. Zira Apple'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 11 de iPhone 12'nin kullanım süresi ile yaklaşık olarak aynı performansı sağlıyor. iPhone 12, sadece çevrimiçi video izleme konusunda ek bir saatlik bir avantaja sahip. Tabi Apple'ın verileri bunu söylüyor. İŞTE İPHONE 12 PRO VE İPHONE 12 PRO MAX'İN PİLİ iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, Apple'ın en gelişmiş iPhone 12 modelleri olarak öne çıkıyor. Peki bu modeller pil kullanım süresi konusunda neler yapıyorlar? Apple'ın verilerine göre iPhone 12 Pro; 17 saate kadar video oynatma, 11 saate kadar çevrimiçi video izleme ve 65 saate kadar ses çalma vadediyor. Apple iPhone 11 Pro teknik özellikler sayfasını kaldırmış olsa da iPhone 11 Pro'nun 18 saate kadar video oynatma performansı, 65 saate kadar da ses çalma süresi sunduğu biliniyor. Bu yüzden her iki telefonun da hemen hemen aynı kullanım süresi sunduğunu söylemek mümkün.