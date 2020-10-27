iPhone 12 ön sipariş tuzağına dikkat!

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Apple’ın, şirketin yeniliklerine ilişkin son sunumunu ve özellikle de iPhone 12 lansmanını takiben, Kaspersky uzmanları, yeni akıllı telefon için ön sipariş topladığını iddia eden dünya çapında düzinelerce şüpheli girişimi ortaya çıkardı.

Web siteleri, genellikle kullanıcının ön ödeme yapması veya bazı bilgilerini bırakması için bir 'harekete geçirme çağrısı' içeriyor. Kurban tuzağa düşerse, paylaştığı tüm veriler ve ödemeler dolandırıcıların eline geçiyor.

SÖZDE ÇEKİLİŞE KATILMA ŞANSI

Dolandırıcılık girişimlerinin çoğunda kullanıcılara yalnızca ön sipariş teklif edilmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni bir iPhone kazanmayı vadeden çekilişe katılmaları da öneriliyor. Bu çekilişe katılmak için kullanıcının bazı soruları yanıtlaması gerekiyor ve takiben kullanıcı bir sonraki ankete yönlendiriliyor.

Dolandırıcılık mağduru, çekiliş sponsorlarının hizmetleri için küçük bir ödeme talep edilen bir sayfaya yönlendiriliyor. Yönlendirmeler sonunda dolandırıcılar büyük miktarda kişisel veri toplamanın yanı sıra muhtemelen oluşturdukları trafiğin gelirini de elde ediyor.