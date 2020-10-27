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iPhone 12 ön sipariş tuzağına dikkat!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Kaspersky, Apple'ın yeni telefonu iPhone 12'nin lansmanı sonrasında kullanıcıları ön sipariş alma bahanesiyle dolandıran web siteleri tespit ettiğini duyurdu.

iPhone 12 ön sipariş tuzağına dikkat!

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Apple’ın, şirketin yeniliklerine ilişkin son sunumunu ve özellikle de iPhone 12 lansmanını takiben, Kaspersky uzmanları, yeni akıllı telefon için ön sipariş topladığını iddia eden dünya çapında düzinelerce şüpheli girişimi ortaya çıkardı.

Web siteleri, genellikle kullanıcının ön ödeme yapması veya bazı bilgilerini bırakması için bir 'harekete geçirme çağrısı' içeriyor. Kurban tuzağa düşerse, paylaştığı tüm veriler ve ödemeler dolandırıcıların eline geçiyor.

SÖZDE ÇEKİLİŞE KATILMA ŞANSI

Dolandırıcılık girişimlerinin çoğunda kullanıcılara yalnızca ön sipariş teklif edilmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni bir iPhone kazanmayı vadeden çekilişe katılmaları da öneriliyor. Bu çekilişe katılmak için kullanıcının bazı soruları yanıtlaması gerekiyor ve takiben kullanıcı bir sonraki ankete yönlendiriliyor.

Dolandırıcılık mağduru, çekiliş sponsorlarının hizmetleri için küçük bir ödeme talep edilen bir sayfaya yönlendiriliyor. Yönlendirmeler sonunda dolandırıcılar büyük miktarda kişisel veri toplamanın yanı sıra muhtemelen oluşturdukları trafiğin gelirini de elde ediyor.

İPHONE 12 İÇİN MESAJ PATLAMASI TESPİT EDİLDİ

Açıklamaya göre, Kaspersky uzmanları, popüler bir mesajlaşma yazılımında başka bir yöntem keşfettiler. Yeni cihazın lansmanından sonra araştırmacılar, akıllı telefonun yeni sürümünü ücretsiz olarak almak isteyenleri hedefleyen bir mesaj patlaması tespit ettiler. Söz konusu yöntemde; kullanıcıdan, kazanmak için bu tür mesajların 20 kişiye veya 5 gruba iletilmesi, ardından, kazandığı telefonun rengini seçmek için, aslında kimlik avı web sitesine giden, bir bağlantıya tıklaması isteniyor. Bu yöntemde saldırganların amaçları farklı olabiliyor. Ücret karşılığında bir servise abone olmak, kişisel verilere veya ödeme bilgilerine erişmek, çeşitli bahanelerle para transferi yapmaya zorlamak gibi yöntemler kullanılıyor. Bu tür mobil içeriğin viral olması, yani kullanıcılar arasında yoğun bir şekilde paylaşılması asıl tehlikeyi oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Tatyana Sidorina, 'Kullanıcılara gelen ön siparişlerle ilgili mesajların güvenilir kaynaklardan kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Mesajlaşma yazılımlarındaki ve sosyal ağlardaki şüpheli bağlantıların takip edilmemesi gerekiyor. ' dedi ve bilinen kimlik avı ve spam kaynaklarının veritabanından güç alan bir güvenlik çözümü kullanılması önerisinde bulundu.

AA

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