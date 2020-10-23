HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 12 pil ömrü ile hayal kırıklığına uğratabilir

iPhone 12 pil ömrü ile hayal kırıklığına uğratabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

iPhone 12 hakkında ilk incelemeler ortaya çıkmaya başladı. Bu incelemelerden bazıları, iPhone 12 Pro'nun bataryası hakkında ilginç bir çıkarımda bulundu. O görüşe göre, iPhone 12 Pro, pil ömrü konusunda kullanıcılarını biraz şaşırtabilir. Üstelik aynı görüş iPhone 12 için de geçerli.

iPhone 12 pil ömrü ile hayal kırıklığına uğratabilir

iPhone 12'nin tanıtılmasıyla birlikte geride bıraktığımız cuma günü iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin siparişlerine başlandı. Ancak bazı ileri gelen teknoloji yazarları, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'ya inceleme yapmak üzere erkenden erişti. Bu incelemeler, geçtiğimiz günlerde ardı ardına yayınlandı. Bu incelemelerden bazıları ise yeni iPhone'lar hakkında çok önemli bir detayları bizlere sundu.

iPHONE 12 PRO'NUN BATARYASI HIZLI BİTİYOR

The Verge'nin inceleme sonuçlarıyla aktardığı bilgilere göre iPhone 12 Pro'nun bataryası 5G kullanımında hızlı bir şekilde bitiyor. Zira aktarılan bilgiler, iki buçuk saatlik ekran kullanım süresi boyunca bataryanın yüzde 18'e kadar düştüğünü gösteriyor. İnceleme uzmanı, iPhone 12 Pro'nun pil ömrünün insanlar için ne kadar 5G kullandıklarına bağlı olarak büyük ölçüde değişeceğini düşünüyor.

iPhone 12 Pro pil ömrü

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATABİLİR

Engadget'in uzmanları ise iPhone 12'nin performansına ve tasarımına vurgu yapsalar da iPhone 11'nin pil ömrüne alışmış kişilerin yeni modelde hayal kırıklığına uğrayacağını dile getiriyor. Daha önceki incelemeler, hem iPhone 12 hem de iPhone 12 Pro'nun 4G açık ekran kullanım süresinde 5G açık haline nazaran ortalama 2 saatlik bir fark olduğunu ortaya koymuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Dün tanıtıldı, hemen teste girdi! Bakın kaç puan aldı?Dün tanıtıldı, hemen teste girdi! Bakın kaç puan aldı?
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi Mi 10 Ultra'yı geçti: Huawei Mate 40 Pro DxOMark puanı ile liderliği aldı!
Dün tanıtıldı, hemen teste girdi! Bakın kaç puan aldı?
SpaceX, Starlink uydularının fırlatılışını iptal etti
SpaceX'ten Starlink uyduları için sürpriz karar
Doğal gazla çalışan yeni Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı! İşte özellikleri
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
AirPods Studio'ya şimdiden rakip: Huawei FreeBuds Studio tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
AirPods Studio'ya şimdiden rakip oldu! İşte özellikleri, fiyatı
Huawei Mate 40 Pro ve Pro Plus tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları
Huawei Mate 40 Pro ve Pro Plus tanıtıldı!
Serinin ilki: Huawei Mate 40 tanıtıldı! İşte Huawei Mate 40'ın özellikleri ve fiyatı
Huawei Mate 40 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.