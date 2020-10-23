iPhone 12 pil ömrü ile hayal kırıklığına uğratabilir

iPhone 12'nin tanıtılmasıyla birlikte geride bıraktığımız cuma günü iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin siparişlerine başlandı. Ancak bazı ileri gelen teknoloji yazarları, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'ya inceleme yapmak üzere erkenden erişti. Bu incelemeler, geçtiğimiz günlerde ardı ardına yayınlandı. Bu incelemelerden bazıları ise yeni iPhone'lar hakkında çok önemli bir detayları bizlere sundu.

iPHONE 12 PRO'NUN BATARYASI HIZLI BİTİYOR

The Verge'nin inceleme sonuçlarıyla aktardığı bilgilere göre iPhone 12 Pro'nun bataryası 5G kullanımında hızlı bir şekilde bitiyor. Zira aktarılan bilgiler, iki buçuk saatlik ekran kullanım süresi boyunca bataryanın yüzde 18'e kadar düştüğünü gösteriyor. İnceleme uzmanı, iPhone 12 Pro'nun pil ömrünün insanlar için ne kadar 5G kullandıklarına bağlı olarak büyük ölçüde değişeceğini düşünüyor.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATABİLİR

Engadget'in uzmanları ise iPhone 12'nin performansına ve tasarımına vurgu yapsalar da iPhone 11'nin pil ömrüne alışmış kişilerin yeni modelde hayal kırıklığına uğrayacağını dile getiriyor. Daha önceki incelemeler, hem iPhone 12 hem de iPhone 12 Pro'nun 4G açık ekran kullanım süresinde 5G açık haline nazaran ortalama 2 saatlik bir fark olduğunu ortaya koymuştu.

