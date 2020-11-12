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iPhone 12 Pro DxOMark ekran testine girdi! İşte sonuç

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2020 10:07 | Son Güncelleme

iPhone 12 Pro DxOMark'tan ilk test sonucu aldı. Fakat Apple'ın yeni iPhone ailesinin 6,1 inçlik Pro modeli iPhone 12 Pro, DxOMark kamera testine değil, DxOMark ekran testine girdi. Peki iPhone 12 Pro DxOMark puanı ile hangi telefonları geride bıraktı, hangi telefonları geçti? İşte sonuçlar.

iPhone 12 Pro DxOMark ekran testine girdi! İşte sonuç

iPhone 12 DxOMark'a konuk olması için heyecanla beklenen modellerden biri. Ancak iPhone 12'den önce iPhone 12 Pro DxOMark'a konuk oldu. DxOMark test ekibi, bu kez iPhone 12 Pro'nun kamera performansını incelemedi. Ünlü test ekibi iPhone 12 Pro'nun ekranını yakın markaja alarak test etti.

İŞTE İPHONE 12 PRO DXOMARK EKRAN TESTİ PUANI

DxOMark iPhone 12 Pro ekran testinde iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro Max'ten çok daha iyi puan aldı. Ancak testte hem iPhone 12 Pro'nun hem de iPhone 11 Pro Max'in OnePlus 8 Pro'dan çok daha koyu bir ekran performansı sunduğu ortaya çıktı. Ayrıca iPhone 12 Pro doğrudan güneş ışığı altında okunabilir bir performans sundu. En azından test ekibinin aktardıkları bu yönde. Telefonun ekranının eksilerini ve artılarını ortaya koyan test sonrası ekip, iPhone 12 Pro DxOMark ekran testinde telefona 87 puan verdi.

iPhone 12 Pro DxOMark

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87 puan alan iPhone 12 Pro, DxOMark en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar listesinde Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, OnePlus 8 Pro ve Galaxy S20 5G'nin ardından dördüncü oldu. Yeni Pro iPhone, iPhone 11 Pro Max, Xiaomi Mi 10 Ultra ve TCL 10 Pro gibi rakiplerini ise geride bıraktı. iPhone 12 Pro DxOMark testinde inceleme ekibinin ulaştığı sonuç iPhone 12 Pro'nun daha eski ve daha büyük olan iPhone 11 Pro Max'e göre bazı küçük gelişmeler gösterdiği.

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