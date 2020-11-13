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  4. iPhone 12 Pro DxOMark puanı belli oldu! İşte şaşırtan sonuç

iPhone 12 Pro DxOMark puanı belli oldu! İşte şaşırtan sonuç

13.11.2020 15:47 | Son Güncelleme:
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iPhone 12 Pro DxOMark puanı belli oldu! İşte şaşırtan sonuç

iPhone 12 Pro DxOMark puanı sonunda açıklandı. Apple'ın yeni kamera özellikleriyle donattığı ve LiDAR tarayıcı ile desteklediği iOS 14'lü iPhone 12 Pro DxOMark puanı ile herkesi şaşırtmayı başardı. Peki iPhone 12 Pro DxOMark testinden kaç puan ile ayrıldı?

DxOMark test merkezi akıllı telefonların kamera performanslarını inceleyerek bir değerlendirmede bulunuyor ve telefonların kamera performanslarına genel bir puan veriyor. Ekip, bu puana göre Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi tüm akıllı telefon üreticilerinin telefonlarını kendi aralarında sıralayarak ''DxOMark en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar'' listesini oluşturuyor. Bu listeye girebilecek yeni nesil telefonlardan birisi ise tahmin edeceğiniz üzere iPhone 12. DxOMark, henüz iPhone 12 DxOMark puanını açıklamasa da iPhone 12'nin abisini test merkezine konuk etti ve onu detaylı bir şekilde inceledi. Evet, iPhone 12 Pro'dan bahsediyoruz. Zira iPhone 12 Pro DxOMark'a konuk olmuş durumda.

İPHONE 12 DXOMARK PUANI İLE ŞAŞIRTTI

iPhone 12 DxOMark puanı sonunda belli oldu. Geçtiğimiz günlerde iPhone 12 Pro'nun ekranını inceleyen ekip, iPhone 12 Pro'nun kamerasına dair incelemesini yayınladı. İncelemeye göre iPhone 12 Pro DxOMark'tan fotoğraf yetenekleriyle 135 puan, video yetenekleri ile 112 puan aldı. Böylece genel ortalamada iPhone 12 Pro 128 puan almayı başardı.

iPhone 12 Pro DxOMark

İPHONE 12 HUAWEİ MATE 40 PRO'YU GEÇEMEDİ

Apple'ın 6,1 inçlik amiral gemisi iPhone 12 Pro, 128 puan ile başta da belirttiğimiz ''DxOMark en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar'' listesinde Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra ve Huawei P40 Pro'nun ardından dördüncü sırayı alıyor. iPhone 12 Pro, Oppo Find X2 Pro ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G gibi rakiplerini geride bırakıyor. Xiaomi Mi 10 Pro ile ise aynı puanı paylaşıyor.

iPhone 12 Pro DxOMark puanı

iPhone 12 Pro DxOMark ekran testine girdi! İşte sonuçiPhone 12 Pro DxOMark ekran testine girdi! İşte sonuç

iPhone 12 DxOMark testini gerçekleştiren ekibe göre yeni iPhone, Apple'ın en üst seviye iPhone 12 modeli olmamasına rağmen yine de sıralamanın üst kademelerinde yer alıyor ve şimdilik listedeki en iyi iPhone oluyor. Fakat görünüşe göre karşılaşılan bazı eksiklikler, ekibin puanını doğrudan etkileyerek iPhone 12 Pro'nun en iyi kameraya sahip akıllı telefon olmasını engelledi.

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