iPhone 12 Pro DxOMark puanı belli oldu! İşte şaşırtan sonuç

DxOMark test merkezi akıllı telefonların kamera performanslarını inceleyerek bir değerlendirmede bulunuyor ve telefonların kamera performanslarına genel bir puan veriyor. Ekip, bu puana göre Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi tüm akıllı telefon üreticilerinin telefonlarını kendi aralarında sıralayarak ''DxOMark en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar'' listesini oluşturuyor. Bu listeye girebilecek yeni nesil telefonlardan birisi ise tahmin edeceğiniz üzere iPhone 12. DxOMark, henüz iPhone 12 DxOMark puanını açıklamasa da iPhone 12'nin abisini test merkezine konuk etti ve onu detaylı bir şekilde inceledi. Evet, iPhone 12 Pro'dan bahsediyoruz. Zira iPhone 12 Pro DxOMark'a konuk olmuş durumda.

İPHONE 12 DXOMARK PUANI İLE ŞAŞIRTTI

iPhone 12 DxOMark puanı sonunda belli oldu. Geçtiğimiz günlerde iPhone 12 Pro'nun ekranını inceleyen ekip, iPhone 12 Pro'nun kamerasına dair incelemesini yayınladı. İncelemeye göre iPhone 12 Pro DxOMark'tan fotoğraf yetenekleriyle 135 puan, video yetenekleri ile 112 puan aldı. Böylece genel ortalamada iPhone 12 Pro 128 puan almayı başardı.