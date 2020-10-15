iPhone 12 Pro fiyatı Türkiye'deki bir mağazada ortaya çıktı! İşte dudak uçuklatan iPhone 12 Pro fiyatı

Apple iPhone 12 Pro'yu, iPhone 12 ile birlikte geçtiğimiz salı akşamı tanıttı. Telefonların tanıtılmasıyla birlikte yurt dışı fiyatları da belli oldu. Buna göre, En küçük iPhone 12 modeli iPhone 12 Mini, 699 dolardan; iPhone 12, 799 dolardan; iPhone 12 Pro 999 dolardan; iPhone 12 Pro Max ise 1.099 dolardan satışa sunulacak. Fiyatların belli olmasıyla birlikte iPhone 12 Türkiye fiyatları da merak edilmiş durumda. Tam bu sırada, Türkiye'de faaliyet gösteren bir teknoloji mağazası iPhone 12 Pro fiyatını internet sitesine ekledi.

İŞTE MAĞAZAYA GÖRE İPHONE 12 PRO FİYATI

iPhone 12 Pro 128 GB fiyatı, mağazanın internet sitesinde 23.600 TL olarak listelendi. Üstelik mağaza, iPhone 12 Pro için 'tükendi' ibaresini de sayfaya iliştirdi. Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte iPhone 12 Pro fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Zira listenen fiyat, dudak uçuklatıcı cinstendi.

İPHONE 12 PRO FİYATI GERÇEK Mİ?

Zaman zaman firmalar, Google aramalarında öne çıkabilmek adına yeni duyurulan akıllı telefonlara dair böyle çalışmalara imza atabiliyor. Bu yüzden yansıtılan fiyatların doğru olmadığı, bir pazarlama taktiği olduğu iddia ediliyor. Söylentiler, 23.600 TL'lik fiyatın gerçek dışı olduğu yönünde. Zaten biz bu haberimizi yazarken de iPhone 12 Pro fiyatı, söz konusu mağazadan kaldırılmış durumda.

