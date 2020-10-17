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iPhone 12 Pro Geekbench puanı ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

Apple A14 görünüşe göre tam yüzde 25 daha fazla performans sunuyor.

iPhone 12 Pro Geekbench puanı ile karşımıza çıktı

Apple’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone 12 Pro Geekbench performans testinde ortaya çıktı. Apple A14 yonga seti ve 6 GB RAM ile donatılan bu telefon, Geekbench 5.2.3 testinden tek çekirdek bölümünden 1597 puan ve çoklu çekirdek bölümünden 4152 puan almayı başarıyor.

iPhone 11 Pro’daki Apple A13 yonga setinden tam yüzde 25 daha performanslı olan Appel A14, dünyanın en hızlı mobil işlemcisi unvanını da eline alacak.

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Exynos 1080 ve Snapdragon 875’ten bile daha fazla performanslı olacak olan Apple A14, 5 nm mimariyle üretilen ilk yonga seti olma unvanına sahip. A14’te 8 fiziksel 8 mantıksal olacak şekilde 16 çekirdek bulunuyor. Deep Fusion gibi makine öğrenimi için yüzde 80 daha hızlı olan A14’ü, 2021 yılında bile geçebilen olmayacak gibi görünüyor.

Türkiye pazarında 16.000 TL‘den aşağıya satılması pek mümkün görünmeyen iPhone 12 Pro, maalesef ki ülkemiz teknoloji tutkunları için bir hayalden öteye geçemeyecek…

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