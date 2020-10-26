iPhone 12 Pro LiDAR tarayıcıyla boy ölçebiliyor!

Apple LiDAR tarayıcısını ilk olarak iPad Pro modelinde kullandı. Daha sonra ise Apple, Arttırılmış Gerçeklik (AR) konusunda fayda sağlayan bu tarayıcısını iPhone modellerine de kazandırdı ve geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri, üç kameranın yanında bir de LiDAR tarayıcı desteği ile karşımıza çıktı. Herkes LiDAR tarayıcının iPhone kullanıcılarına nasıl avantajlar sunacağını konuşuyorken, Apple yayınladığı bir rehber ile LiDAR'ın birçok kullanıcının işine yarayacak önemli bir özelliğine değindi.

iPHONE 12 PRO LİDAR İLE BOY ÖLÇÜYOR

LiDAR tarayıcı, Apple'ın yayınladığı rehbere göre boy ölçebiliyor. Bunun için iPhone'larda bulunan Ölçüm uygulamasını kullanmak yeterli oluyor. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max kullanıcıları, ölçüm uygulamasına giderek bir kişinin canlı olarak boyunu ölçebiliyor. Üstelik kişi oturuyor olsa bile LiDAR tarayıcısı boy ölçümü yapabiliyor. Ancak Ölçüm uygulaması ile boy ölçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

FOTOĞRAFTAN BOY ÖLÇÜMÜ YOK

iPhone 12 Pro veya iPhone 12 Pro Max ile boy ölçmek için boyu ölçülecek kişinin başından ayaklarına kadar ekrana sığması gerekiyor. Ayrıca fotoğraf üzerinden boy ölçümü yapılamıyor. Ancak boy ölçümü tamamlandığında Ölçüm uygulaması üzerinden ölçümün fotoğrafı çekilip paylaşılabiliyor. Siz yeni iPhone ile boy ölçme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

