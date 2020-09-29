iPhone 12 Pro Max özellikleri ile sınırları zorlayabilir

Gelen son bilgilere göre; Ekim ayında tanıtılacak olan iPhone 12 Pro Max modeli Pro modelden çok daha farklı özelliklere sahip olacak.

iPHONE 12 PRO MAX NELER SUNACAK?

Aktarılan bilgilerde; Pro Max modeline özel olarak iPad Pro ile tanıdığımız LiDAR tarayıcıya ve 120 Hz tazelemeli OLED ekrana yer verilecek. Bu iki özelliğe ek olarak gerçek 5G deneyimi sadece Pro Max modelinde yer alacak. 5G desteğine sahip Apple A14 yonga setini 4 GB RAM ile besleyecek olan Apple, kamera konusunda çığır açacak gibi görünüyor.

Apple LiDAR tarayıcının sunmuş olduğu gerçeğe en yakın derinlik algılama sensörleri sayesinde portre fotoğraf konusunda rakip tanımayacak. Fiyat konusunda muhtemelen 1.199 dolar bandını zorlayacak olan Pro Max’in Türkiye pazarında 15.000 TL seviyesinde satılması bekleniyor. Pro Max'in, Apple tarihinin fark yaratan telefonları arasındaki yerini alacağı düşünülüyor.

Ekim ayının ikinci haftasında düzenlenmesi beklenen etkinlikte tanıtılacak olan iPhone 12 mini, iPhone 12, Pro ve Pro Max modellerinin satışına kasım ayında başlanacak. Koronavirüsten dolayı yeni modellerini erteleyen Apple, bakalım daha başka fark yaratıcı özelliklere yer verecek mi?

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