iPhone 12 Pro Max sonunda ortaya çıktı! İşte iPhone 12 Pro Max'in ilk görüntüsü

iPhone 12 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çıkan bir haberde Apple'ın iPhone 12 Pro Max'te oval tasarım hatlarını terk edeceği, bunun yerine iPhone SE ve iPhone 5s gibi akıllı telefonlarda kullanılan köşeli ekran tasarımını kullanacağı iddia edilmişti. Bu tasarımı küçültülmüş iPad Pro olarak nitelendiren haber kaynağına, sızıntılarıyla ünlü Max Weinbach'ten destek geldi. Hem de yeni bir sızıntıyla.

İPHONE 12 PRO MAX'İN ÜRETİM DOSYASINI PAYLAŞTI

Weinbach, iPhone 12 Pro Max'in CAD üretim dosyasını ele geçirdi ve iPhone 12'nin tasarımını gözler önüne serdi. İPhone 12 Pro Max'in CAD üretim dosyasını ele geçiren Max Weinbach, bu dosyayı EverythingApplePro ile paylaştı. Bu dosyadan yola çıkan EverythingApplePro, iPhone 12 Pro Max'in üç boyutlu tasarımını hazırladı ve iPhone 12 Pro Max'in tasarım detaylarını ortaya çıkardı.

İPAD PRO'NUN ÖZELLİĞİ İPHONE 12 PRO MAX'E GELİYOR

Ortaya çıkan detaylara göre iPhone 12 Pro Max, beklenildiği gibi köşeli ve daha keskin bir yapıya sahip. Ayrıca akıllı telefonun kamera tarafında da bir değişiklik göze çarpıyor.

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan iPad Pro 2020 ile gelen LIDAR tarayıcısı, sızıntı kaynağının oluşturduğu tasarıma bakılırsa iPhone 12 Pro Max'te de yer alıyor. Ayrıca iPhone X'ten beri aynı boyutlarda olan çentik de iPhone 12 Pro Max'te küçültülmüş bir şekilde yerini alıyor.