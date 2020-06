iPhone 12 Pro Max'ten bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

iPhone 12 serisi eylülde mi yoksa ekim veya kasımda mı gelecek henüz bilmiyoruz. Fakat bilinen tek bir gerçek var; O da Apple'ın iPhone 12 serisini her an seri üretime sokmak üzere olduğu. Zira telefonların prototiplerinin şu an Apple mühendislerinin elinde olduğu biliniyor. Bu telefonlardan biri de iPhone 12 Pro Max. Ancak Phone 12 Pro Max'in üzerindeki sır perdesi yayınlanan bir görseli ile kaldırmış olabilir.

İŞTE SIZDIRILAN İPHONE 12 PRO MAX GÖRSELİ

İddialara göre iPhone 12 Pro Max'in ilk görüntülerinden biri daha sızdırıldı. Sızdırılan görsele bakılırsa, iPhone 12 Pro Max'te ekran çentiğinin ufaldığını görüyoruz. Bu sayede iPhone 12 serisinin en büyük modeli, rakiplerine yakın bir ekran kasa oranı sunacak. Ayrıca iPhone 4 vari metal köşeli kasa da görselde yer alıyor. Bunların dışında, yeni iPhone için yayınlanan görselden yola çıkarak farklı şeyler söylemek epey bir güç. Peki görsel sahte olabilir mi?

LİDAR TARAYICI NEREDE?

Böyle bir ihtimal her zaman mümkün. Bu görselde de buna kanıt olabilecek bazı detaylar var. Örneğin; LiDAR tarayıcının iPhone 12 Pro modellerinde yer alacağı düşünülüyor ancak yayınlanan görsele baktığımızda LiDAR tarayıcının iPhone 12 Pro Max'te olmadığını görüyoruz.

Görselin doğru olması durumunda iPhone 12 Pro Max'in iPhone 11 serisine göre tasarımsal olarak radikal değişikliklerle gelmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.