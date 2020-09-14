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iPhone 12 Pro'nun LiDAR detaylı kasası bir video ile ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2020 16:59 | Son Güncelleme

iPhone 12 Pro hakkında bir sızıntı daha geldi. Sızıntılarıyla ünlenen EverythingApplePro isimli Twitter hesabı, iPhone 12 Pro'ya ait olduğunu söylediği bir video paylaştı. Paylaşılan fotoğraf, LiDAR sensörüyle yeni iPhone'ları bekleyenlere umut verdi.

iPhone 12 Pro'nun LiDAR detaylı kasası bir video ile ortaya çıktı!

iPhone 12 modelleri için artık bekleyiş sona eriyor olabilir. Zira, yarın (15 Eylül) saatler 20:00'ı gösterdiğinde uzun bir zamandır beklenen Apple etkinliği başlayacak. 'Sona eriyor olabilir' dememizin ise anlamlı bir sebebi var. Birçok analist, Apple'ın yarın iPhone 12 modellerini tanıtmayacağını söylüyor. Bunun yerine etkinliğin 'Time Flies' (Zaman uçuyor) sloganından yola çıkarak Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad Air, iPad ve Apple One gibi ürünlerin ve de hizmetlerin tanıtılacağı öngörülüyor. Analistlerin iddiası böyleyken, iPhone 12 modelleri hakkında gelen sızıntılar ise durmuş değil. Hatta Apple'ın yarın bir iPhone modeli tanıtmayacağını söyleyen EverythingApplePro da buna rağmen sızıntılarını sürdürenlerden.

iPHONE 12 PRO'NUN KASASI GÖRÜNTÜLENDİ

iPhone 12 hakkında birçok sızıntıya imza atan ünlü Twitter kullanıcısı, bu kez iPhone 12 Pro hakkında ilginç bir sızıntı yaptı. 6,1 inçlik iPhone 12 Pro'nun kasasını Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan iPhone 12 Pro kasası fotoğraflarına baktığımızda ise bizi üç kameralı yapının korunduğu ancak LiDAR tarayıcısının da eklendiği bir kamera adacığı karşılıyor. Telefonun yan tarafları da önceki iddialarda olduğu gibi iPhone 4 gibi küt bir yapıda.

APPLE HANGİ İPHONE 12 MODELLERİNİ TANITACAK?

Apple'ın bu yıl iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max adında dört adet iPhone duyurması bekleniyor. Bu modellerin en küçüğü olan iPhone 12'nin 5,4 inç büyüklüğünde bir ekranla, iPhone 12 Max ve iPhone 12 Pro'nun 6,1 inçlik bir ekranla ve en büyük iPhone iPhone 12 Pro Max'in ise 6,7 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceği söyleniyor. A14 Bionic işlemcisiyle gelmesine kesin gözüyle bakılan iPhone 12 modelleri, 5G desteğine de sahip olacak gibi görünüyor. Apple'ın iPhone 12 modellerini yarın düzenleyeceği 15 Eylül 2020 Apple Etkinliği'nde tanıtmaması durumunda ise ekim ayının ortalarında düzenlenecek özel bir etkinlik ile duyurması öngörülüyor.

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