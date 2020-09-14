iPhone 12 Pro'nun LiDAR detaylı kasası bir video ile ortaya çıktı!

iPhone 12 modelleri için artık bekleyiş sona eriyor olabilir. Zira, yarın (15 Eylül) saatler 20:00'ı gösterdiğinde uzun bir zamandır beklenen Apple etkinliği başlayacak. 'Sona eriyor olabilir' dememizin ise anlamlı bir sebebi var. Birçok analist, Apple'ın yarın iPhone 12 modellerini tanıtmayacağını söylüyor. Bunun yerine etkinliğin 'Time Flies' (Zaman uçuyor) sloganından yola çıkarak Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad Air, iPad ve Apple One gibi ürünlerin ve de hizmetlerin tanıtılacağı öngörülüyor. Analistlerin iddiası böyleyken, iPhone 12 modelleri hakkında gelen sızıntılar ise durmuş değil. Hatta Apple'ın yarın bir iPhone modeli tanıtmayacağını söyleyen EverythingApplePro da buna rağmen sızıntılarını sürdürenlerden.

iPHONE 12 PRO'NUN KASASI GÖRÜNTÜLENDİ

iPhone 12 hakkında birçok sızıntıya imza atan ünlü Twitter kullanıcısı, bu kez iPhone 12 Pro hakkında ilginç bir sızıntı yaptı. 6,1 inçlik iPhone 12 Pro'nun kasasını Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan iPhone 12 Pro kasası fotoğraflarına baktığımızda ise bizi üç kameralı yapının korunduğu ancak LiDAR tarayıcısının da eklendiği bir kamera adacığı karşılıyor. Telefonun yan tarafları da önceki iddialarda olduğu gibi iPhone 4 gibi küt bir yapıda.