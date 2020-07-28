iPhone 12 Pro ve Pro Max koronavirüse takıldı

Apple bu yılın son çeyreğinde 4 yeni iPhone modeli ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkmayı planlıyor. 5.4 inçlik iPhone 12 ve 12 Max planlandığı gibi Eylül ayında satışa sunulacak. Lakin Pro varyantındaki iki model için Ekim ayının sonlarını beklememiz gerekecek.

Malum 2020 yılında Çin’de patlak veren Kovid-19 salgını kısa sürede küresel bir kriz haline gelmişti. Hali hazırda tüm dünya normalleşme yönünde adımlar atıyor olsa da salgın henüz bitmiş değil. Türkiye’de dahil pek çok ülkede koronavirüs vakaları çıkmaya devam ediyor. Görünen o ki bir süre de çıkmaya devam edecek.

Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Hali hazırda bir aşı geliştirilmiş değil. Durum böyle olunca sanayi tarafında aksamaların da önü alınamıyor.

İPHONE 12 PRO SATIŞLARI DA GECİKECEK

Apple tarafından gelen haberlere göre yeni iPhone modelleri de koronavirüs yüzünden biraz gecikmeli olarak satışa sunulacak. Aslına bakılırsa iPhone 12 ve 12 Max tarafında bir sıkıntı yok. Bu iki modelin planlandığı gibi Eylül ayında satışa sunulmaları bekleniyor.

Fakat söz konusu iPhone 12 Pro ve Pro Max olduğunda işler biraz değişiyor. Zira bu iki modelin son kullanıcıya ulaşması en erken 23 Ekim tarihinde mümkün olacak. Muhtemelen ülkemize gelmesi de Kasım ya da Aralık ayını bulacaktır.

Apple arama sonuçları hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

