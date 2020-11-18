iPhone 12 Pro'yu geçti: iPhone 12 Pro Max DxOMark puanı açıklandı!

iPhone 12 Pro, geçtiğimiz günlerde ünlü test ekibi DxOMark'ın test masasına konuk olmuştu. Test ekibi, Apple'ın 6,1 inçlik yeni Pro takılı iPhone'una kamera yetenekleri için 128 puan vermişti. Böylece telefon, halihazırda DxOMark en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon listesinin lideri Huawei Mate 40 Pro'yu geçememiş, listenin dördüncü sırasındaki yerini almıştı. iPhone 12 Pro Max'in siparişlerinin başlamasıyla birlikte birçok teknoloji tutkunu, iPhone 12 Pro Max DxOMark puanını merak etmeye başladı. Nitekim meraklar artık giderildi.
DxOMark iPhone 12 Pro Max'i kamera yetenekleri için iki ayrı aşamada puanlandırdı. Apple'ın en büyük iPhone modeli fotoğraf yetenekleri ile DxOMark'tan 138 puan, video yetenekleri ile 113 puan aldı. Böylece iPhone 12 Pro Max DxOMark puanı 130 olarak listelendi. iPhone 12 Pro Max, DxOMark puanı ile en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar listesinde Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra ve Huawei P40 Pro'nun ardından dördüncü oldu.
Test ekibi ise Apple'ın en son amiral gemisinin neredeyse her koşulda selefine göre faydalı ilerlemeler sağladığını belirtiyor. Ancak onlara göre iPhone 12 Pro Max'in en büyük dezavantajı daha uzun yakınlaştırma yeteneğinin olmaması. Fakat iPhone 12 Pro Max, teste göre en iyi kamera performansına sahip telefon olamasa da Apple'ın bu zamana kadarki en iyi kamera performansı gösteren iPhone modeli olmayı başarıyor.
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