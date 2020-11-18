iPhone 12 Pro'yu geçti: iPhone 12 Pro Max DxOMark puanı açıklandı!

iPhone 12 Pro, geçtiğimiz günlerde ünlü test ekibi DxOMark'ın test masasına konuk olmuştu. Test ekibi, Apple'ın 6,1 inçlik yeni Pro takılı iPhone'una kamera yetenekleri için 128 puan vermişti. Böylece telefon, halihazırda DxOMark en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon listesinin lideri Huawei Mate 40 Pro'yu geçememiş, listenin dördüncü sırasındaki yerini almıştı. iPhone 12 Pro Max'in siparişlerinin başlamasıyla birlikte birçok teknoloji tutkunu, iPhone 12 Pro Max DxOMark puanını merak etmeye başladı. Nitekim meraklar artık giderildi.

İPHONE 12 PRO MAX DXOMARK PUANI BELLİ OLDU

DxOMark iPhone 12 Pro Max'i kamera yetenekleri için iki ayrı aşamada puanlandırdı. Apple'ın en büyük iPhone modeli fotoğraf yetenekleri ile DxOMark'tan 138 puan, video yetenekleri ile 113 puan aldı. Böylece iPhone 12 Pro Max DxOMark puanı 130 olarak listelendi. iPhone 12 Pro Max, DxOMark puanı ile en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar listesinde Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra ve Huawei P40 Pro'nun ardından dördüncü oldu.