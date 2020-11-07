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iPhone 12 şarj cihazı hepsinde standart olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.11.2020 10:30 | Son Güncelleme

iPhone 12 şarj aleti herkesin en çok merak ettiği soru işaretlerinden bir tanesiydi. Ancak bu şarj aletini almak zorunda değilsiniz.

iPhone 12 şarj cihazı hepsinde standart olacak

Apple tarafından geliştirilen ve uzun bir süre insanların merak ettiği iPhone 12, şarj aleti konusunda çok büyük bir problem haline gelmişti. Bu durum aynı zamanda ilk defa yaşanıyordu. Kullanıcılar henüz ne yapması gerektiğini bilmiyorken önemli bir araştırma yapıldı.

Araştırmaya göre iPhone 12 kullanıcıları, yeni cihazlar için şarj aleti almak zorunda değil. En hızlı şarj cihazları bile aslında benzer etkiler gösterebiliyor.

Hem tasarım hem de donanım açısından kullanıcıları tatmin eden Apple akıllı telefonları, yeniliklerin öncüsü oluyor. Bundan kısa bir süre önce bütün akıllı telefon şirketleri şarj aletlerini kutu ile beraber gönderiyordu. Yeni yapılan bir değişiklikle birlikte, kullanıcılara şarj cihazı gönderilmedi.

iPhone 12 şarj aletleri, henüz nereden alınacağı ve nasıl tedarik edileceği kesin olmayan donanımlardı. Aukey isimli bir şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Apple’ın en güçlü şarj cihazlarını kullanmak bile iPhone modellerinde aynı etkiyi gösteriyor. Ayrıca yine düşük iPhone şarj aletlerini kullanmak benzer etkilerde bulunuyor.

iPhone cihazlarında şarj durumunda 12W sınırı geçilirse, kendiliğinden bir yavaşlama ortaya çıkıyor. Cihaz sonlara doğru, hangi şarj aletinden yararlanırsa yararlansın sonuç değişmiyor. Bu durum Apple iPhone cihazlarının beklenmeyen problemlerle karşılaşmasına engel oluyor. Yani eğer iPhone 12 kullanacaksanız içiniz rahat olsun, yeni şarj cihazı almak zorunda değilsiniz.

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