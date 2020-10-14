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iPhone 12 sonrası Apple'dan AirPods fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

Apple AirPods ve AirPods Pro fiyatlarına sürpriz bir zam yaptı. Dün akşam düzenlenen etkinlikte iPhone 12 ailesini tanıtan Apple, etkinlik sonrası kablosuz kulaklıkları AirPods ve AirPods Pro'nun fiyatını arttırdı. iPhone SE 2020, iPhone Xr ve iPhone 11 fiyatında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Fakat onlar için de bir ''sürpriz'' söz konusu.

iPhone 12 sonrası Apple'dan AirPods fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar

Apple iPhone 12'yi sonunda tanıttı. iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in görücüye çıktığı etkinlikte bir de HomePod Mini sahne aldı. Apple, etkinlikte ise iPhone 12 kutusundan şarj adaptörünü ve EarPods kablosuz kulaklığını kaldırdığını açıkladı. Böylece aylardır kulaktan kulağa dolaşan dedikodular gerçeğe dönüşmüş oldu. Öte yandan Apple'ın böyle bir adım atması, iPhone 12 almak isteyen insanların EarPods'un yerini AirPods ve AirPods Pro gibi kablosuz kulaklıklarla doldurabilmesi ihtimalini doğurdu. Fakat Apple'ın kararıyla etkinlik sonrası AirPods ve AirPods Pro için sürpriz gelişme yaşandı.

APPLE AİRPODS FİYATLARINI ARTIRDI

AirPods fiyatı Apple'ın resmi sitesinde 1.299 TL olarak listeleniyordu. Fakat iPhone 12 etkinliği sonrası AirPods'un fiyatı 1.599 TL'ye çıktı. AirPods + kablosuz şarj kutusu kombinini oluşturmak isteyenler ise artık 1.649 TL değil, 1.999 TL ödemek durumda.

AirPods zam

Apple'ın zammı AirPods Pro'nun fiyatına da yansıdı. Apple tarafından 2.049 TL'den satılan Aktif Gürültü Engelleme özelliğine (ANC) sahip AirPods Pro'nun fiyatı, güncelleme ile birlikte 2.499 TL oldu. Kutudan çıkmayacak 279 TL'lik EarPods kulaklığın satış fiyatı ise 199 TL'den listelenmeye başladı. Peki ya iPhone fiyatları?

iPHONE FİYATLARI DEĞİŞMEDİ AMA...

iPhone 12 öncesinde çıkan ve Apple tarafından satışına devam edilen iPhone SE 2020, iPhone Xr ve iPhone 11 gibi iPhone modellerinin Apple'ın resmi sitesindeki fiyatları, etkinlik sonrası sabit kaldı. Ancak tıpkı iPhone 12'de olduğu gibi bu modellerin kutularından da şarj adaptörü ve EarPods kulaklık çıkartıldı. Yani iPhone 11, iPhone SE 2020 veya iPhone Xr satın almak istiyorsanız, tıpkı iPhone 12 kullanıcıları gibi bir şarj adaptörüne ve kulaklığa ihtiyacınız olacak.

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