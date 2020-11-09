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iPhone 12 Studio sayfası erişime açıldı! iPhone 12 Studio nedir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2020 18:09 | Son Güncelleme

Apple, iPhone 12 Studio sayfasını iPhone 12 modelleri için açtı. iPhone 12 ailesine mensup iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri bu sayfa yoluyla özelleştirilebiliyor. Peki iPhone 12 Studio nedir?

iPhone 12 Studio sayfası erişime açıldı! iPhone 12 Studio nedir?

iPhone 12 MagSafe desteği ile beraber geldi hatırlarsanız. Bu da iPhone 12 modelleri için farklı fikirlere sahip aksesuarlar demek. Bu noktada da tabi iPhone 12 sahiplerinin hangi aksesuarı hangi renkle alacağına dair bir kafa karışıklığı yaşaması muhtemel. Bunun için Apple harekete geçti ve kullanıcıların iPhone'larını özelleştirmelerini sağlamaları için iPhone 12 Studio sayfasını oluşturdu.

İPHONE 12 STUDİO NEDİR?

iPhone 12 Studio, MagSafe kılıflar üzerinden kullanıcılara farklı renklerde ve farklı seçeneklerde kombinasyonlar oluşturmalarına ve zevklerine göre kılıf seçmelerini sağlıyor. Ayrıca oluşturulan kombinler isimlendirilebiliyor ve başkalarıyla paylaşılabiliyor. iPhone 12 Studio sayesinde mağazalara gitmeden, kılıf seçeneklerini görebiliyor ve telefonunuzda nasıl görüneceğine karar verebiliyorsunuz. Yani bir nevi koronavirüsün de damga vurduğu günümüzde mağazaya gitmeye gerek kalmıyor.

iPhone 12 Studio nedir

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İPHONE 12 STUDİO SAYFASINA NASIL GİDİLİR?

iPhone 12 Studio sayfasına gitmek için mobil cihazını kullanmanız gerekiyor. Zira Apple bu sayfayı sadece mobile özel olarak oluşturmuş durumda. Eğer mobil cihaz dışında bir cihazdan ziyaret ederseniz, Apple size ilgili sayfaya gidebilmeniz için bir karekod sunuyor. Karekodu okutarak sayfaya gittiğinizde iPhone 12 modelinizi seçerek özelleştirmeye başlayabiliyorsunuz.

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