iPhone 12 tanıtımını bekleyemedi: Apple katlanabilir iPhone için çalışmalara başladı!

Apple iPhone 12 için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Apple'ın bu kadar yoğun çalışmasının nedeni ise iddialara göre iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'i eylül ayındaki tanıtıma yetiştirebilmek. Fakat Apple hakkındaki sızıntılarıyla çok konuşulan Jon Prosser, yoğun çalışmanın nedeni için farklı bir ürünü işaret ediyor; Katlanabilir iPhone'u.

Jon Prosser, Twitter hesabı üzerinden Apple ve iPhone hakkında bazı açıklamalar yaptı. Prosser, Apple'ın katlanabilir ekranlı bir iPhone modeli üzerinde çalışmaya başladığını iddia etti. Ünlü analiste göre bu durum kesin. Hatta katlanabilir iPhone'un özellikleri de şimdiden belli.

Katlanabilir iPhone hakkında konuşan Prosser, telefonun Galaxy Fold veya Galaxy Z Flip gibi katlanmayacağını, bunun yerine iki farklı ekrana ve bir menteşeye yer vereceğini söyledi. iPhone 11 yuvarlak köşeli bir tasarımın tercih edileceği gibi katlanabilir iPhone'da çentik olmayacak ve Face ID telefonun dış ekranında yer alacak.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. ????



The current prototype has two separate display panels on a hinge.



Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.



No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.