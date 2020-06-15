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iPhone 12 tanıtımını bekleyemedi: Apple katlanabilir iPhone için çalışmalara başladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 16:20 | Son Güncelleme

Katlanabilir iPhone gerçek olmaya çok yakın. Bu iddianın sahibi iPhone SE 2020 hakkındaki başarılı sızıntılarıyla bilinen Jon Prosser. Prosser, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda deyim yerindeyse 'iPhone 12'yi bırak, katlanabilir iPhone'a bak' dedi.

iPhone 12 tanıtımını bekleyemedi: Apple katlanabilir iPhone için çalışmalara başladı!

Apple iPhone 12 için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Apple'ın bu kadar yoğun çalışmasının nedeni ise iddialara göre iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'i eylül ayındaki tanıtıma yetiştirebilmek. Fakat Apple hakkındaki sızıntılarıyla çok konuşulan Jon Prosser, yoğun çalışmanın nedeni için farklı bir ürünü işaret ediyor; Katlanabilir iPhone'u.

KATLANABİLİR İPHONE MU GELİYOR?

Jon Prosser, Twitter hesabı üzerinden Apple ve iPhone hakkında bazı açıklamalar yaptı. Prosser, Apple'ın katlanabilir ekranlı bir iPhone modeli üzerinde çalışmaya başladığını iddia etti. Ünlü analiste göre bu durum kesin. Hatta katlanabilir iPhone'un özellikleri de şimdiden belli.

İŞTE KATLANABİLİR İPHONE'UN ÖZELLİKLERİ

Katlanabilir iPhone hakkında konuşan Prosser, telefonun Galaxy Fold veya Galaxy Z Flip gibi katlanmayacağını, bunun yerine iki farklı ekrana ve bir menteşeye yer vereceğini söyledi. iPhone 11 yuvarlak köşeli bir tasarımın tercih edileceği gibi katlanabilir iPhone'da çentik olmayacak ve Face ID telefonun dış ekranında yer alacak.

Katlanabilir iPhone hakkında gelen iddialar şüphesiz heyecan verici ancak Apple katlanabilir bir iPhone üzerinde çalışsa bile bunu yakın zamanda satışa sunmayabilir. Yani iPhone 13 belki de iPhone 14 ile birlikte katlanabilir bir iPhone görücüye çıkabilir.

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