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iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha sızdırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2020 12:45 | Son Güncelleme

Apple’ın geçtiğimiz gün tanıttığı iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatı için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre iPhone 12 modellerinin fiyatları belirlendi. Bu iddia, deyim yerindeyse ortalığı karıştırdı.

iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha sızdırıldı

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden biri olan Apple kısa bir süre önce yeni iPhone modellerini tanıtmıştı. Yeni tanıtılan iPhone modellerinin genel itibariyle geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone 11 modelleriyle aynı etikete sahip olması teknoloji tutkunlarını sevindirmişti. Apple her ne kadar yeni iPhone modellerinde şarj adaptörünü kutudan çıkarmış olsa da yeni gelen 5G desteği için ekstra bir zam talep etmedi. Bu da kısmen de olsa olumlu bir gelişme diyebiliriz.

İPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Peki şimdi gelelim en çok merak edilen soruya. iPhone 12’nin ülkemizdeki satış fiyatı ne olacak? Malum son dönemde akıllı telefonlardan alınan vergiler arttırıldı. Bunun yanına bir de artan kurlar eklenince teknoloji sektöründeki ürünlerin fiyatı önemli ölçüde yükseldi. Özellikle de konsol ve telefon fiyatları.

Bu bağlamda Apple’ın iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatlarını hangi skalada belirleyeceği de büyük merak konusuydu. Geçtiğimiz gün iPhone 12 modellerinin operatörden alındığı iddia edilen fiyatları sızdırıldı.

İŞTE SIZDIRILAN İPHONE 12 FİYATI

Sızdırılan bu fiyat listesine göre en ucuz iPhone 12 modelinin fiyatı yani mini versiyonun başlangıç etiketi tam 9.999 TL. En üst seviyede yer alan modelin yani 512GB’lık depolama alanına sahip olan iPhone 12 Pro Max’in fiyatı ise 19.999 TL olarak belirlendi. Elbette bunların kesin fiyatlar olmadığını da belirtelim.

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