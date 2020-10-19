iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha sızdırıldı

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden biri olan Apple kısa bir süre önce yeni iPhone modellerini tanıtmıştı. Yeni tanıtılan iPhone modellerinin genel itibariyle geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone 11 modelleriyle aynı etikete sahip olması teknoloji tutkunlarını sevindirmişti. Apple her ne kadar yeni iPhone modellerinde şarj adaptörünü kutudan çıkarmış olsa da yeni gelen 5G desteği için ekstra bir zam talep etmedi. Bu da kısmen de olsa olumlu bir gelişme diyebiliriz.

İPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Peki şimdi gelelim en çok merak edilen soruya. iPhone 12’nin ülkemizdeki satış fiyatı ne olacak? Malum son dönemde akıllı telefonlardan alınan vergiler arttırıldı. Bunun yanına bir de artan kurlar eklenince teknoloji sektöründeki ürünlerin fiyatı önemli ölçüde yükseldi. Özellikle de konsol ve telefon fiyatları.

Bu bağlamda Apple’ın iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatlarını hangi skalada belirleyeceği de büyük merak konusuydu. Geçtiğimiz gün iPhone 12 modellerinin operatörden alındığı iddia edilen fiyatları sızdırıldı.