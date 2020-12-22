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iPhone 13 ailesi şaşırtacak!

22.12.2020 10:12 | Son Güncelleme:
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iPhone 13 ailesi şaşırtacak!

Apple’ın iPhone 13 ailesinin tamamında LiDAR’a ve daha küçük bir çentiğe yer vereceği söyleniyor. İşte yeni iPhone’lar hakkında son bilgiler.

Bildiğiniz gibi bu yıl yalnızca iPhone 12 Pro serisi LiDAR tarayıcı ile gelmişti. iPhone 12 Pro serisinin popülaritesi nedeniyle, şimdi tüm iPhone 13 serisinin tamamının LiDAR tarayıcıyı barındıracağına dair spekülasyonlar var. Raporlara göre yeni modeller, iPhone 12 serisi gibi dört modele sahip olacak. Bu telefonlar D-ToF (Direct ToF) teknolojisini kullanacak. Rapor, ABD merkezli II-VI’nın Apple’ın yeni nesil iPhone’lar için tedarik zincirine gireceğini iddia ediyor. Bu şirket, LiDAR tarayıcıları için VCSEL çipleri üretecek. Ayrıca, analistler ToF VCSEL’lere yönelik genel talebin artacağına inanıyor.

Kaynaklara göre, 2021’de Apple’ın ToF LiDAR’ının kullandığı VCSEL çipleri, Apple ve Amerikan Lumentum firması tarafından ortaklaşa geliştirilen ürünlere ek olarak II-VI’ya ikinci tedarikçi olarak eklenecek. Lumentum Lei çiplerinin kaynağı hala İngiliz IQE’sidir. Ek olarak, II-VI kendi Lei çiplerini kullanacak.

İPHONE 13 ÇENTİĞİ KÜÇÜLTEBİLİR

Ayrıca Winmao, ToF’ye özgü VCSEL test ve ölçüm ekipmanı satın alımını genişletiyor. Yaklaşık yüzde 20 ila 30’luk bir artış var. Apple‘ın ön lenste 1 VCSEL çipini düzene sokacağına dair tahminler var. iPhone’daki Face ID’nin yanı sıra ToF lens ile ilgili VCSEL sayısının bu yıl 3’ten 2’ye düşmesi bekleniyor. Eğer bu durum gerçekleşirse yeni modellerde çentik beklenenden de küçük olabilir.

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Gücünü Apple A15’ten alması tahmin edilen yeni modellerin tasarımsal açıdan nasıl olacağı ise henüz bilinmiyor. Muhtemelen 12 serisinde başlatılan yeni tasarımı önümüzdeki yıl biraz cilalanmış şekilde göreceğiz.

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