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iPhone 13 ailesine yoğun tepkiler geldi

17.09.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 serisine sosyal medyadan tepki yağdı. Durumun sebebi ise sizin de bildiğiniz üzere telefonların fiyatı. En ucuz iPhone 13 modeli olan Mini 10.999TL’den satışa çıktı. En pahalı model içinse 23.000 TL gibi bir fiyat ödemeniz gerekiyor.

iPhone 13 ailesine yoğun tepkiler geldi

Durum böyle olunca Apple’a tepkiler de gecikmedi. Fakat şu unutulmamalı. Aslında Apple’ın belirlediği fiyatlar, yurt dışında belirlediği fiyatlarla aynı seviyede. Lakin işin içerisine KDV, ÖTV, TRT Payı gibi vergiler girince durum çok farklı bir hal alıyor.

Bu durumu zaten yaptığımız bir haberde dile getirmiştik. En pahalı iPhone modelini almak istediğinizde neredeyse 9200 TL civarında bir vergi ödemeniz gerekiyor. En ucuz modelde ise ödeyeceğiniz vergi 4600 TL’ye düşüyor.

Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında sosyal medyadan gelen tepkilerin çok da mantıklı olmadığını söyleyebiliriz. Elbette Apple bu telefonu ülkemizde daha ucuza satışa sunabilir. Fakat ödediğimiz ücretin büyük bir bölümü vergi olduğu için Apple’ın yapacağı 200 dolarlık indirim de öyle büyük bir anlam ifade etmeyecektir.

Sonuçta 23000 TL’olan telefon 20000 TL’ye düşecek. Burada öncelikli olarak devletin telefonlardan özel tüketim vergisini kaldırması gerekiyor. Zaten sonrasında telefonlar önemli oranda ucuzlayacaktır.

Exxen sosyal medyada büyük tepki çekti!

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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