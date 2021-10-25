iPhone 13 ailesinin ekran değişim ücretleri ortaya çıktı!

Apple, iPhone 13 ailesini eylül ayında tanıttı. iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max'ten oluşan iPhone 13 ailesi, Türkiye'de 24 Eylül'de ön siparişe sunuldu. 1 Ekim'de ise telefonlar ülkemizde satışa çıktı. Şimdi ise iPhone 13 ailesinin garanti kapsamı dışındaki ekran değişim ücretleri açıklandı.

İŞTE iPHONE 13'LERİN EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

Apple'ın resmi sitesine göre iPhone 13 ailesinin ekran değişim ücretleri modele göre değişiyor. Ülkemizde 10.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılan, 5.4 inçlik Super Retina XDR ekranlı iPhone 13 mini'nin ekran değişim ücreti 2 bin 349 TL olarak belirlendi. 11.999 TL başlangıç fiyatına sahip olan 6.1 inçlik Super Retina XDR ekranlı iPhone 13'ün ekran değişim ücreti ise 2 bin 749 TL olarak listelendi.

ProMotion teknolojisine sahip Super Retina XDR ekran ile gelen iPhone 13 Pro'nun ekran değişim ücreti de iPhone 13 ile aynı, yani 2 bin 749 TL. iPhone 13 Pro ile aynı ekran teknolojisine sahip olan 6.7 inçik iPhone 13 Pro Max'in ekran değişim ücreti ise daha yüksek. Buna göre, 6.7 inçlik iPhone 13 Pro Max'in ekran değişim ücreti 3 bin 199 TL olarak belirlendi.

BİR TELEFONA BEDEL

Halihazırda giriş veya giriş üstü akıllı telefon modelleri 2 bin ila 3 bin TL arasında satılıyor. Bu açıdan baktığımızda iPhone 13 ailesinin ekran değişim maliyetlerine karşılık, bu akıllı telefonlardan birini satın almanın mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Yani iPhone 13'ün ekranı, bir telefona bedel.

iPhone 13'lerin pil değiştirme ücreti ise 649 TL olarak belirlendi.

Tabii bu ücretin yine ekran değişim ücretlerinde olduğu gibi garanti kapsamı dışındaki iPhone modelleri için geçerli olduğunu belirtelim.

