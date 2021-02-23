iPhone 13 BOE üretimi OLED ekranlar ile gelecek! İşte ortaya çıkan rapor

Apple iPhone 13 için çalışmalarına başlamış olabilir. Zira akıllı telefon üreticisinin iPhone 12'yi tanıtmasının ardından uzun bir zaman geçti. Belki de en önemlisi takvimler artık 2020'yi değil, 2021'i göstermeye başladı. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacağı söylenen iPhone 13 ailesinin, iPhone 12 ailesinde olduğu gibi tamamen OLED ekranlardan oluşması kesin gibi. Fakat Apple'ın OLED ekran tedarikçilerinin arasına yeni bir üye daha ekleyeceği konuşuluyor. Bu isim ise iddialara göre, Çinli ekran üreticisi BOE.

BOE İPHONE 13 EKRANLARI İÇİN LİSTEDE

Bir tedarik zinciri raporuna göre BOE, yakında çıkacak olan iPhone 13 serisinin OLED ekran panellerinin ana tedarikçilerinden biri olacak. Daha önce Apple'ın istediği kaliteyi yakalayamadığı söylenen Çinli şirket, görünüşe bakılırsa Apple'ın kalite kontrollerinden geçmeyi başardı. Rapor, şirketin OLED teknolojisinin şu anda "Güney Koreli üreticilerin teknolojisine daha yakın" olduğunu iddia etti. Buradaki Güney Koreli üreticilerden kasıt iPhone 12'ye OLED ekran tedariği sağlayan Samsung ve LG Display.