HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 13 BOE üretimi OLED ekranlar ile gelecek! İşte ortaya çıkan rapor

iPhone 13 BOE üretimi OLED ekranlar ile gelecek! İşte ortaya çıkan rapor

23.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
iPhone 13 BOE üretimi OLED ekranlar ile gelecek! İşte ortaya çıkan rapor

BOE, iPhone 13 modelleri için Apple'a OLED ekran tedarik edecek gibi görünüyor. Yeni bir rapora göre, Apple iPhone 13'e OLED ekranlar tedarik edecek şirketlerin arasına Çinli BOE'yi de eklemiş durumda.

Apple iPhone 13 için çalışmalarına başlamış olabilir. Zira akıllı telefon üreticisinin iPhone 12'yi tanıtmasının ardından uzun bir zaman geçti. Belki de en önemlisi takvimler artık 2020'yi değil, 2021'i göstermeye başladı. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacağı söylenen iPhone 13 ailesinin, iPhone 12 ailesinde olduğu gibi tamamen OLED ekranlardan oluşması kesin gibi. Fakat Apple'ın OLED ekran tedarikçilerinin arasına yeni bir üye daha ekleyeceği konuşuluyor. Bu isim ise iddialara göre, Çinli ekran üreticisi BOE.

BOE İPHONE 13 EKRANLARI İÇİN LİSTEDE

Bir tedarik zinciri raporuna göre BOE, yakında çıkacak olan iPhone 13 serisinin OLED ekran panellerinin ana tedarikçilerinden biri olacak. Daha önce Apple'ın istediği kaliteyi yakalayamadığı söylenen Çinli şirket, görünüşe bakılırsa Apple'ın kalite kontrollerinden geçmeyi başardı. Rapor, şirketin OLED teknolojisinin şu anda "Güney Koreli üreticilerin teknolojisine daha yakın" olduğunu iddia etti. Buradaki Güney Koreli üreticilerden kasıt iPhone 12'ye OLED ekran tedariği sağlayan Samsung ve LG Display.

iPhone 13 BOE

iPhone 13'ün muhtemel özellikleri sıralandı!iPhone 13'ün muhtemel özellikleri sıralandı!

APPLE LTPO VE PROMOTİON TEKNOLOJİSİNİ İSTİYOR

BOE'nin bir sonraki iPhone'a yönelik OLED paneller geliştirmek için dokunmatik panel tedarikçisi GIS ile çalıştığı söyleniyor. Apple'ın ise bazı modellerde hem düşük enerji harcayan LTPO ekran teknolojisini, hem de ProMotion ekran teknolojisini kullanmak istediği iddia ediliyor. Eğer bir sonraki iPhone ile Promotion teknolojisi gelirse iPhone kullanıcılarına 120 Hz'e kadar yenileme hızı sunulabilecek. Ancak tüm bunlar şimdilik bir raporun iddiasından ibaret.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Bakan Karaismailoğlu'ndan '5G' açıklaması!Bakan Karaismailoğlu'ndan '5G' açıklaması!
İDO iletişim bilgileri, rezervasyon numarası, müşteri hizmetleriİDO iletişim bilgileri, rezervasyon numarası, müşteri hizmetleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Nubia Red Magic 6 Pro şarj hızı ile herkesi şaşırtacak!

CEO'su açıkladı! Bu telefona sadece 5 dakika yetecek

HarmonyOS çok yakında akıllı telefonlara geliyor!

Huawei kullanıcılarına müjde! Baharda geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan '5G' açıklaması!

Bakan Karaismailoğlu'ndan '5G' açıklaması!

Oppo Find X3 ailesinin tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Takvimlerinizi ayarlayın! Geliyorlar

LG Rollable askıya mı alınıyor? LG'den yanıt geldi

Genişleyebilen telefonda yeni gelişme! Firmadan açıklama geldi

Apple mini LED ekranlı yeni iPad Pro ve MacBook Pro için hazırlanıyor!

iPhone'u bile kıskandıracaklar! Yeni bilgiler geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.