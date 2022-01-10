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iPhone 13'e rakip geliyor! Galaxy S22'nin çıkış tarihi sızdı: Samsung ne zaman tanıtacak?

10.01.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, Apple'ın iPhone 13 modeline rakip olması beklenen akıllı telefonu Galaxy S22'nin çıkış tarihi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Görünüşe göre Samsung, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacağı düşünülen yeni akıllı telefon serisini tanıtmak için çok uzun bir süre beklemeyecek. İşte kaynaklara göre, Galaxy S22 serisinin çıkış tarihi ve özellikleri...

iPhone 13'e rakip geliyor! Galaxy S22'nin çıkış tarihi sızdı: Samsung ne zaman tanıtacak?

2021 yılında Samsung, Apple, Xiaomi ve Oppo gibi birçok şirket en yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini tanıtarak kullanıcıların beğenisine sundu. 2022 yılı ise akıllı telefon endüstrisi adına yoğun geçecek gibi görünüyor. Bunun nedenlerinden biri Xiaomi'nin merakla beklenen Xiaomi 12 Ultra modeli ve Apple'ın iPhone 14 modeli olurken, bir diğer nedeni de Samsung Galaxy S22 serisi olarak karşımıza çıkıyor. Samsung'un Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşması beklenen Galaxy S22 serisini yakında açıklaması düşünülürken, Güney Kore'den eylül ayında tanıtılan iPhone 13'ün de doğal rakibi olacak Galaxy S22'nin çıkış tarihine yönelik önemli bir iddia geldi.

GALAXY S22 NE ZAMAN TANITILACAK?

İddialara göre Samsung, Galaxy S22 serisini 8 Şubat'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. 9 Şubat'ta ön siparişler başlayacak ve 24 Şubat'tan itibaren telefonlar satışa sunulacak.

Samsung Galaxy S22

Öte yandan, Samsung tarafından 8 Şubat'ta yapılacak etkinliğin onaylandığı ve Ocak ayının sonuna kadar etkinlik davetiyesi gönderme konusunun konuşulduğu öne sürülüyor.

SAMSUNG, MWC 2022'Yİ BEKLEMEYECEK

Eğer söz konusu iddia doğruysa, bu aynı zamanda Samsung'un yeni telefonlarını 28 Şubat 2022 – 3 Mar 2022 tarihleri arasında Barcelona'da düzenlenecek 2022 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2022) lanse etmeyeceği anlamına geliyor.

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GALAXY S22 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ, TASARIMI VE FİYATI

Galaxy S22 için Galaxy S21'e benzer bir tasarım beklentisi var. Ayrıca Galaxy S22'nin 6.01 inç 120 Hz ekran ile geleceği konuşuluyor. Galaxy S22 Plus 6.55 inç 120 Hz ekrana ve Galaxy S22 Ultra ise 6.81 inç 120 Hz ekrana sahip olabilir.

Galaxy S22

Galaxy S22 Ultra'nın dahili S Pen yuvasına sahip olacağı ve böylece tasarımından, yazılımsal bazı özelliklere kadar bir Note serisi telefon gibi olacağı iddia ediliyor.

Galaxy Note serisinin akıbeti ise hala tartışılıyor. Galaxy S22 Ultra'nın Note'un özelliklerini kazanması ile birlikte bu tartışmanın daha da alevlenmesi bekleniyor.

S22 ve S22 Plus'ın sırasıyla 3.800 mAh ve 4.000 mAh pil ile destekleneceği konuşulurken, Galaxy S22 Ultra'da bu değer 5.000 mAh olabilir. Daha hızlı bir şarj desteği de söylenenler arasında.

Pazara göre Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2100 işlemci ile destekleneceği paylaşılan Samsung Galaxy S22 serisinin 799 dolarla 1000 dolar arasında değişen bir fiyat aralığı ile gelmesi bekleniyor. Dikkat çeken bir beklenti, Galaxy S22 serisinin Galaxy S22'ye benzer bir fiyatlandırmaya sahip olması.

Ancak Samsung henüz Galaxy S22 serisi hakkında resmi bir bilgi sunmadı.


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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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