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iPhone 13 ekran özellikleri ile herkesi şaşırtabilir!

16.12.2020 11:44 | Son Güncelleme:
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iPhone 13 ekran özellikleri ile herkesi şaşırtabilir!

iPhone 12'nin üzerinden çok geçmeden iPhone 13'e dair yeni detaylar ortaya çıktı. Gelen iddialara göre iPhone 13 ekranı iOS kullanıcılarının beklediği özelliklere kavuşacak. İşte detaylar.

Apple iPhone 12'yi ekim ayında tanıttı. Birçok kişinin iPhone 12'den, en azından iPhone 12 Pro veya iPhone 12 Pro Max modellerinden beklentisi 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran ile gelmesi yönündeydi. Fakat Apple nedendir bilinmez, iPhone 12 serisinde yüksek yenileme hızına sahip bir ekran tercih etmedi ve buna ek olarak AMOLED ekran tercihini de korudu. Kısacası iOS severlerin umutları iPhone 13 ailesine kaldı. Son gelen raporlara göre ise Cupertinolu şirket, umutları boşa çıkartmayacak gibi.

İPHONE 13 EKRAN YENİLEME HIZINI ARTIRACAK

iPhone 13 ailesi için ortaya çıkan iddialara göre Apple, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da ve Galaxy Z Fold 2'de de kullanılan LTPO ekran teknolojisine geçiş yapacak. Böylece modellerin pikselleri birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilecek ve düşük güç tüketimi gerçekleştirilecek. Bu teknoloji, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerine 120 Hz ekran yenileme hızını da getirecek. En azından iddialar bu yönde.

iPhone 13 ekranı ile şaşırtabilir

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TOUCH ID İPHONE 13'ÜN EKRANI İLE GERİ DÖNEBİLİR

120 Hz yenileme hızına sahip ekranların dışında 2021 yılının iPhone modelleri gömülü bir parmak izi sensörüne de ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Daha öncesinde ise Apple'ın tıpkı yeni iPad Air'da olduğu gibi iPhone 13'te de güç tuşuna entegre bir Touch ID sensörü sunacağına dair söylentiler vardı. Fakat son rapor, Apple'ın sektördeki diğer rakipleri gibi ekrana gömülü bir Touch ID sensörü sunacağını gösteriyor. Son olarak bu iddiaların Apple tarafından doğrulanmadığını belirtelim.

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