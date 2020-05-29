HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 13 hakkında şok bir iddia ortaya attı

iPhone 13 hakkında şok bir iddia ortaya attı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Telefonun piyasaya sürülmesine 1 yıldan fazla bir süre var. Çünkü henüz daha iPhone 12 bile piyasaya sürülmedi. İddiaya göre telefon 5 kameralı bir sisteme sahip olacak.

iPhone 13 hakkında şok bir iddia ortaya attı

Telefonun kamera kurulumu belki de çok değişecek ama kullanıcı şimdiden bir tasarım paylaştı. Aşağıda görebileceğiniz bu tasarım resminde kelebek şeklinde sıralanmış 5 kamera var. Bu kameranın özelliklerine baktığımızda oldukça iddialı olduğunu görüyoruz. Fudge bu kamera kurulumunun daha sonra tekrardan tasarlanabileceğini söylüyor. Çünkü önümüzde 1 yıldan daha fazla zaman var. Yeni teknolojiler ortaya çıkabilir.

İPHONE 13'TE YER ALMASI BEKLENEN ÖZELLİKLER

  • 1x optik, 6x dijital yakınlaştırma yapan 64 MP geniş açılı kamera
  • Video çekimlerinde kullanılacak 64 MP anamorfik kamera
  • 40 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera (tersine yakınlaştırma destekli)
  • 3x-5x aralığında optik, 15x-20x aralığında dijital yakınlaştırma sunan 40 MP telefoto kamera
  • LiDAR 4.0

Her ne kadar iPhone 13 kamerası hakkında bir kaç bilgi sızdırılsa da iPhone 12’nin kamera özellikleriyle ilgili net bilgiler ortada yok. Bugüne kadar sızdırılan bilgilerin en dikkat çekici olanı ise teelfonun LiDAR ile gelecek olması. Ayrıca yeni modellerde 64 MP geniş açılı kamera olacağı ve 3x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto kamera ile geleceği iddia ediliyor.

Telefonun ekranının Samsung’dan temin edileceği kesinleşmiş bilgiler arasında. Ayrıca iPhone 12 gücünü 5 nm fabrikasyon süreci sonucunda geliştirilen A14 Bionic işlemciden alacak. 4GB RAM ve 64GB depolama alanı telefonun sahip olduğu diğer özellikler. Bakalım Eylül ayında nasıl bir telefon ortaya çıkacak.

İPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Son olarak telefonun 650 dolardan piyasaya sürülmesi bekleniyor. Türkiye’de tahmin edilen satış fiyatı ise 9000 TL’nin üzerinde olacak.

Cenevre Otomobil Fuarı seneyede yapılamayacak!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
Geleceğin uçağından Nikola Tesla'yı gururlandıran tarihi uçuş!Geleceğin uçağından Nikola Tesla'yı gururlandıran tarihi uçuş!
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan alınan kararları açıkladı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

FIFA 20 bedava oldu

FIFA 20 bedava oldu

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CS:GO güncellemesi ile gelen yenilikler neler?

CS:GO güncellemesi ile gelen yenilikler neler?

Epic Games Store kilitlenmeden hemen indirin!

Epic Games Store kilitlenmeden hemen indirin!

Zoom 5.0 güncellemesini yüklemeyenler uygulamayı kullanamayacak

Zoom'dan uyarı: 'Kullanmaya devam etmek için yükleyin'

Canon fotoğraf makinelerini webcam’e dönüştüren uygulama

Canon fotoğraf makinelerini webcam’e dönüştüren uygulama

Nikola Tesla'ya saygıyla: Dünyanın en büyük elektrikli uçağı havalandı!

Geleceğin uçağından Nikola Tesla'yı gururlandıran tarihi uçuş!

O bunu hak etti: Tesla'dan Elon Musk'a 800 milyon dolarlık ödeme!

Elon Musk gereğini yaptı, bir servet kazandı! İşte aldığı ücret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.