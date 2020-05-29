iPhone 13 hakkında şok bir iddia ortaya attı

Telefonun kamera kurulumu belki de çok değişecek ama kullanıcı şimdiden bir tasarım paylaştı. Aşağıda görebileceğiniz bu tasarım resminde kelebek şeklinde sıralanmış 5 kamera var. Bu kameranın özelliklerine baktığımızda oldukça iddialı olduğunu görüyoruz. Fudge bu kamera kurulumunun daha sonra tekrardan tasarlanabileceğini söylüyor. Çünkü önümüzde 1 yıldan daha fazla zaman var. Yeni teknolojiler ortaya çıkabilir.

İPHONE 13'TE YER ALMASI BEKLENEN ÖZELLİKLER

1x optik, 6x dijital yakınlaştırma yapan 64 MP geniş açılı kamera

Video çekimlerinde kullanılacak 64 MP anamorfik kamera

40 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera (tersine yakınlaştırma destekli)

3x-5x aralığında optik, 15x-20x aralığında dijital yakınlaştırma sunan 40 MP telefoto kamera

LiDAR 4.0

Her ne kadar iPhone 13 kamerası hakkında bir kaç bilgi sızdırılsa da iPhone 12’nin kamera özellikleriyle ilgili net bilgiler ortada yok. Bugüne kadar sızdırılan bilgilerin en dikkat çekici olanı ise teelfonun LiDAR ile gelecek olması. Ayrıca yeni modellerde 64 MP geniş açılı kamera olacağı ve 3x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto kamera ile geleceği iddia ediliyor.

Telefonun ekranının Samsung’dan temin edileceği kesinleşmiş bilgiler arasında. Ayrıca iPhone 12 gücünü 5 nm fabrikasyon süreci sonucunda geliştirilen A14 Bionic işlemciden alacak. 4GB RAM ve 64GB depolama alanı telefonun sahip olduğu diğer özellikler. Bakalım Eylül ayında nasıl bir telefon ortaya çıkacak.

İPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Son olarak telefonun 650 dolardan piyasaya sürülmesi bekleniyor. Türkiye’de tahmin edilen satış fiyatı ise 9000 TL’nin üzerinde olacak.

Cenevre Otomobil Fuarı seneyede yapılamayacak!

