iPhone 13 için uzun kuyruklar oluşabilir

Akıllı telefon sektöründe sular durulmuyor. Pandemi yüzünden patlak veren çip sıkıntısı, kripto paralara olan talebin artmasıyla adeta zirve yapmıştı. Hal böyle olunca otomobilden, akıllı telefona kadar pek çok sektörde sıkıntılar ortaya çıktı. Bu sıkıntıların başında ise stok sorunları geliyor.

Şu anda yüksek kaliteli çiplerin büyük bir bölümünü TSMC üretiyor. Bazı dünya devlerinin bu konuda hamleleri olsa da şimdilik somut bir adım gelmiş değil. Hal böyle olunca da çip üretiminde sıkıntılı dönemlerin ardı arkası kesilmiyor.

Kısa bir süre önce Xiaomi’nin stok sıkıntısı yüzünden bazı modellerinin üretimini askıya aldığına tanıklık etmiştik. Şimdi de benzer bir iddia Apple için ortaya atıldı.

APPLE'IN YENİ iPHONE'U İÇİN STOK SIKINTISI

Apple’a yakın kaynaklardan alınan haberlere göre Cupertino merkezli şirket de yeni nesil iPhone modellerinde stok sıkıntısı yaşayabilir. Hatta şimdiden bu sıkıntıların yaşanmaması için TSMC ile bazı görüşmelerin yürütüldüğü de gelen bilgiler arasında. Tüm görüşmelere rağmen TSMC’nin Apple’ın ek üretim talebine ret cevabı verdiği de iddia ediliyor. Görünen o ki iPhone 13 modelleri Türkiye’de dahil pek çok ülkede gecikmeli olarak satışa sunulabilir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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