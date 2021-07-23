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iPhone 13, iPhone 12'ye göre daha hızlı şarj olabilir!

23.07.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13'ün özellikleri netleşmeye başlıyor. Çıkan bir söylentiye göre ise iPhone 13, iPhone 12'ye göre daha hızlı şarj olabilir.

iPhone 13, iPhone 12'ye göre daha hızlı şarj olabilir!

iPhone 13'ün hızlı şarj özelliği hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

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iPHONE 13'ÜN HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bildiğiniz üzere Apple'ın iPhone 12 ailesi 20W veya daha güçlü adaptör ile hızlı şarjı destekliyor. Ancak söylentiye göre iPhone 13, 25W adaptörleri destekleyebilir. Böylece iPhone 13, iPhone 12'ye nazaran daha hızlı şarj olabilir.

Apple'ın 25W'lık güç adaptörü desteğinin yanı sıra kendi 25W'lık güç adaptörünü de piyasaya süreceği söyleniyor. Apple'ın 20W güç adaptörü ise Apple'ın sitesinde halihazırda 199 TL'ye satılıyor.

iPhone 13-1

25W, 20W ile karşılaştırıldığında kullanıcıların şarj hızlarında çok büyük değişiklik yapmayacaktır. Ancak Samsung Galaxy S21 gibi birçok amiral gemisi akıllı telefon 25W'ı destekliyor. iPhone 13 modellerinin de rekabette geriye düşmemek adına bu seviyelere veya daha üstüne çıkması gerekiyor.

Android amiral gemisi bazı akıllı telefonlar ise çok daha yüksek hızlı şarj performansları sunabiliyorlar. Bu yüzden Apple'ın hızlı şarj açısından sektörün öncüsü olduğunu söylemek mümkün değil.

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iPHONE 13 NE ZAMAN TANITILACAK?

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacak iPhone ailesinin eylül ayının üçüncü haftasında tanıtılması muhtemel görünüyor. Yeni iPhone'larla eşzamanlı olarak Apple'ın 25W'lık güç adaptörünü de piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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