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  4. iPhone 13 ısrarı! Bir taraf olacak, diğer taraf olmayacak diyor

iPhone 13 ısrarı! Bir taraf olacak, diğer taraf olmayacak diyor

22.07.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"iPhone 13 ailesi, 1 TB depolama seçeneği ile gelecek" iddiası ortalığı karıştırdı. Analistler, başka bir şirketin "1 TB depolama seçeneği olmayacak" dediği raporuna rağmen, iPhone 13 ailesinde 1 TB depolama seçeneği olacağı iddiasını yeniledi.

iPhone 13 ısrarı! Bir taraf olacak, diğer taraf olmayacak diyor

iPhone 13 için bekleyiş sürüyor. Apple'ın iPhone 13 ailesinde selefine kıyasla neleri değiştireceği ise şu sıralar büyük tartışmaların ana gündemi oluyor. Kimileri iPhone 13 ailesinde çentiğin küçültüleceğine kesin gözüyle bakarken, kimileri de bu konuya temkinli yaklaşıyor. Ancak sadece çentik ile alakalı görüşler yok. Şu sıralar en çok tartışılan konulardan biri de iPhone 13 ailesinin depolama seçeneği hakkında.

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iPHONE'A 1 TB DEPOLAMA SEÇENEĞİ GELİYOR DEDİLER

Wedbush ilk olarak şubat ayında, bu yılki iPhone serisinin şimdiye kadar bir iPhone modelinde gördüğümüz en büyük depolama seçeneği olan 512GB depolama seçeneğini aşacağını ve yeni nesil iPhone serisinin ilk kez 1 TB depolama seçeneğine sahip olacağını iddia etti.

1 TB iPHONE RAPORUNA YANIT

Ancak TrendForce geçen ayki raporunda, durumun böyle olmadığını, Apple'ın iPhone 13 ile iPhone 12 arasında depolama seçeneklerini açısından bir fark olmayacağını söyledi. Yani bir taraf iPhone 13 ailesinde 1 TB depolama seçeneği olacak, diğer taraf ise böyle bir seçenek olmayacak dedi.

Wedbush analistlerinin yeni raporu ise iddialarında son derece ısrarcı olduklarını gösterdi.

iPHONE 13 KONUSUNDA ISRARCI OLDULAR

Wedbush analistleri, bugün TrendForce'un raporuna rağmen iPhone 13 ailesinde 1 TB depolama seçeneği yer alacağı konusunda ısrar ettiler ve söz konusu iddiayı bir kez daha yinelediler.

Söylenenlere bakılırsa 1 TB'lık depolama seçeneği iPhone 13 ve iPhone 13 mini modellerinde yer almayacak. Sadece iPhone 13 ve iPhone 13 Pro, 1 TB depolama seçeneği ile satın alınabilecek.

iPhone 13 Pro

GÖZLER EYLÜL AYINA ÇEVRİLDİ

Analistlerin ısrarı oldukça dikkat çekici olsa da, iki iddia kaynağın arasındaki bu savaştan kimin galip ayrılacağını eylül ayında göreceğiz.

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Çünkü Apple'ın eylül ayının üçüncü haftasında iPhone 13 ailesini tanıtması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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